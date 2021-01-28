Сотрудники КНПЗ получили награды от Губернатора Самарской области

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Нефтепереработчики удостоены памятных знаков «За служение людям».

Не просто сотрудники предприятия, но и отзывчивые волонтеры - такими показали себя работники КНПЗ. Сейчас из-за пандемии многим жителям Самары нужна помощь. Молодые специалисты завода не остались равнодушными к чужим проблемам. Людям старше 65 они организовали доставку лекарств и продуктов, а детям, оказавшимся в сложных условиях, подарили игрушки и канцтовары для обучения и отдыха во время самоизоляции.

За бескорыстную помощь нуждающимся 20 работников Куйбышевского НПЗ награждены памятными нагрудными знаками «За служение людям». Напомним, что этот знак губернатор Самарской области Дмитрий Азаров учредил летом в качестве награды неравнодушным гражданам, помогающим жителям региона, в том числе и во время пандемии.

Высокую награду получили люди разных профессий: операторы установок, экономисты, технологи. Всех их, кроме места работы, объединяет сочувствие людям, оказавшимся в непростых условиях.

«Чтобы помочь, не нужно денег, иногда достаточно убрать в квартире пенсионера или приготовить обед больному человеку. Самое главное ‒ не оставаться равнодушным. Я не могу передать, какие эмоции испытываешь, когда видишь благодарные глаза стариков, понимаешь, как им была нужна наша помощь», - поделилась специалист отдела по закупке работ и услуг АО «КНПЗ» Анастасия Островская.

Благотворительная деятельность заводчан не прекращается и в новом году: пожилым людям по-прежнему организуют доставку продуктов, водители предприятия помогают врачам попасть к пациентам. Социальные акции давно стали нормой для нефтепереработчиков.