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Сотрудники КбшЖД приняли участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

12 апреля 2022 17:06
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Кроме того, волонтеры-железнодорожники встречают прибывающие поезда с беженцами на вокзалах, сопровождают людей до пунктов временного размещения.

Сотрудники КбшЖД с начала марта собрали и передали в территориальные пункты приема помощи #МыВместе более 700 кг гуманитарной помощи, чтобы поддержать беженцев из Донбасса. Это продукты питания, товары первой необходимости, средства гигиены, одежда, обувь, игрушки, канцелярские принадлежности. Из собранных вещей формируются гуманитарные наборы, которые распределяются по пунктам временного размещения беженцев.

В сборе гуманитарной помощи для беженцев уже приняли участие около тысячи сотрудников Куйбышевской магистрали, с каждым днем их количество растет. Чтобы упростить технологию передачи гуманитарной помощи, на дороге дополнительно открыты 5 дорожных пунктов для ее сбора на базе структурных подразделений КбшЖД, оттуда вещи централизованно передаются в региональные пункты #МыВместе.

 Кроме того, волонтеры-железнодорожники встречают прибывающие поезда с беженцами на вокзалах, сопровождают людей до пунктов временного размещения, оказывают моральную поддержку, организуют досуг детей и пожилых людей.

В акции #МыВместе может принять участие каждый желающий. В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты питания, посуда, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Особая поддержка необходима детям, для них можно оставить детское питание, разные игрушки, книги и канцелярские товары.

Приносить можно воду бутилированную (объемом от 0,5 до 25 литров); сухое детское питание (смеси); продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы); одноразовую посуду; средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники); полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни); детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки.
Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания – с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.      

Центр по сбору гуманитарной помощи для беженцев открыт по адресу: Самара, ул. Красноармейская, 139 (телефон куратора: 89277150780), сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

 

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