Состоялось шеститысячное огневое испытание ракетного двигателя на наклонном стенде «ОДК-Кузнецов»

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В 10:00, 6 апреля, состоялось шеститысячное огневое испытание ракетного двигателя на стенде №2 в ПАО «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, введенном в эксплуатацию в 1963 году. На этот раз специалисты проводили огневые испытания серийного РД-107А, предназначенного для первой ступени ракеты-носителя типа «Союз-2».

Все ракетные двигатели производства «ОДК-Кузнецов» перед отправкой заказчику, АО «РКЦ-Прогресс», проходят обязательные огневые испытания на одном из специализированных стендов. По словам ветерана ракетного производства ПАО «ОДК-Кузнецов» (в начале 60-х гг. старшего инженера п/я №32, а в настоящее время ПАО «ОДК-Кузнецов») Игоря Синотина, ракету-носитель с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой вывели на околоземную орбиту двигатели, испытанные именно на этом стенде в самом начале его эксплуатации.

Стенд предназначен для испытаний серийных двигателей производства «ОДК-Кузнецов» - РД-107А/РД-108А для I и II ступеней ракет-носителей типа «Союз». «Наклонный» стенд оборудован двумя рабочими местами – для параллельных контрольно-технологических испытаний рулевых и маршевых ракетных двигателей. Конструктивная особенность стенда заключена в расположении двигателя на нем под углом 20 градусов к горизонту.

«Это связано с тем, что изначально стенд предназначался для испытаний рулевых агрегатов, и размеры огневого отсека, где позднее стали монтироваться маршевые ракетные двигатели, не позволяли устанавливать их в строго вертикальном положении, - рассказывает руководитель испытательного комплекса ракетных двигателей Владимир Карповский. - Специалисты нашли техническое решение – установку изделия под небольшим углом, не влияющим на параметры процесса».

Системы измерения и управления стенда №2 за время его работы многократно модернизировались. Сегодня регистрация параметров работы двигателей осуществляется в автоматическом режиме. Конструкция стенда остается неизменной из-за ее удобства, безопасности и надежности. Системы стенда отвечают современным требованиям проведения огневых испытаний, передает пресс-служба «ОДК-Кузнецов».