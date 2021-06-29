СМИ: Apple обяжет сотрудников носить нагрудные камеры, чтобы избежать утечек

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Ресурс FrontPageTech сообщил о том, что Apple усиливает слежку за тем, чтобы случилось как можно меньше утечек информации, передает iphones.ru.

Для этого компания обяжет некоторых сотрудников носить на одежде видеорегистраторы Axon Body. Они будут активны все время работы персонала, чтобы не допустить «случайных» сливов секретных разработок.

Выглядеть это устройство будет примерно так (оно уже используются в правоохранительных органах:

Источник в Apple, который поделился этой информацией, не уверен, что подобные меры как-то помогут.

Фото: iphones.ru