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Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" ведет работу над запуском первой в истории отечественной орбитальной станции с функциями космического порта, передает ТАСС.

"РОСС - Российская орбитальная служебная станция. Следующий этап космической деятельности России. <…> На станции не будет постоянного экипажа; РОСС станет космическим портом для малых космических аппаратов", - сообщили на YouTube-канале РКК "Энергия" в передаче, посвященной деятельности корпорации.

По словам представителей РКК "Энергия", космонавты будут летать на РОСС вахтовым методом, а инфраструктура станции сможет обслуживать орбитальные аппараты. РОСС планируется в виде станции-облака, когда в составе станции есть не только ядро, но и летающие вокруг нее автономные модули, которые периодически подходят к станции для ее обслуживания.

"РОСС - это творчески переосмысленный и технически более совершенный возврат к идее станции "Мир-2". Размещение "Мира-2" также предполагалось на высоких широтах планеты. Это позволило бы полностью наблюдать территорию нашей страны и особенно интересные с экономической точки зрения районы Арктики", - сказано в сообщении.

Фото: скриншот видео