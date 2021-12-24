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Сколько россиян собираются смотреть телевизор на новый год? А кто не ждет подарков? Оператор билайн выяснил все  подробности!

24 декабря 2021 14:22
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Сервис билайна «Мобильный опросы» выяснил, как россияне собираются отмечать Новый год и ждут ли подарков.

Сервис билайна «Мобильный опросы» выяснил, как россияне собираются отмечать Новый год и ждут ли подарков. Так абсолютное большинство (89% респондентов) собираются отмечать праздник, причем делать это намерены практически исключительно дома (71%) или в гостях (16%). Лишь немногие собираются отправиться в путешествие (2%) или в дом отдыха (3%).

Стандарт компании на новый год – от 3 до 4 человек (51%), на втором месте состав из 5-7 участников (24%).

Абсолютное большинство (87%) намерены поставить елку! Причем большая часть опрошенных отдают предпочтение искусственной (68%) и лишь немногие – настоящей (19%).

Поводом для приобретения естественной елки чаще всего стал запах хвои (48%), но некоторые также считают, что это более экологичный способ отметить новый год (19%) или же, что так красивее и эстетичнее (19%).

К выбору искусственной елки опрошенных чаще всего располагает экология (53%): настоящее дерево рубить жалко! Из других причин часто называют простоту в использовании и установке (23%), и доступную цену искусственного дерева (12%).

Большинство опрошенных собираются наряжать елку в том числе советскими украшениями (73%), но далеко не все (27%). Радикально разделились мнения и по поводу того, что должно быть на верхушке елки – красная звезда (30%), какая-то другая звезда (15%), иное украшение (38%) или совсем ничего (10%).

Вопросом подарков большинство решило озаботиться заранее! Чаще всего их покупают за пару недель до даты (42%) или за неделю (16%). Самые запасливые приготовились еще до декабря (25%). Но есть и те, кто отложили все до
последнего момента (11%). Совсем не покупают подарки единицы (5%).

К счастью, большинство респондентов ждут подарок. При этом многие пока не знают, что им подарят (40%), некоторые лишь догадываются (15%), но многие решили не испытывать удачу и все обговорили заранее (20%). Увы, четверть
респондентов (25%) подарков не ждет.

Дарить подарки собираются уже после наступления нового года (68%), но некоторые ждать не намерены (32%).

Салют не является популярным атрибутом праздника. Большинство совсем не планирует запускать его (54%), некоторые намерены наблюдать за запусками со стороны (12%) или же будут запускать сами (15%).

А вот поздравление президента и новогодние куранты – неизменный атрибут Нового года. Смотреть телевизор в момент наступления 2022 года будут практически все (89%). Некоторые – из-за поздравления (68%), некоторые – только для боя курантов (21%).

Большой официальный новогодний корпоратив – сегодня редкость (15%), но некоторые собираются организовать его с коллегами сами (15%) или просто сходить по случаю праздника отдохнуть с коллегами (18%). Остальные респонденты либо не работают (23%), либо корпоративов не ждут (25%).

Отдыху длиной в 10 дней большинство радо и считает такой срок оптимальным (58%), правда кому-то и этого мало! (12%) А кому-то много (14%).

В опросе приняли участие более тысячи человек из разных городов России. Обязательным условием для участия пользователей в опросе является предоставление согласия на обработку данных в целях проведения исследования.

 

Фото:   билайн

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