134

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King планирует продолжать работу в России и открывать новые рестораны в 2022 году, рассматривая Россию как один из стратегических рынков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в среду.

Соответствующее заявление было сделано в ответ на слухи о том, что крупнейшие мировые фуд-ретейлеры покидают страну на фоне обострения мировой обстановки, отметили в компании.

"Данная информация не соответствует действительности. Burger King продолжит работу в России и откроет новые рестораны в 2022 году", - привела пресс-служба слова директора по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Ивана Шестова.

При этом представитель Burger King отметил, что хотя компания и испытывает некоторые сложности с поставкой ряда ингредиентов, все они носят временный характер и не критичны для компании.

Burger King - американская компания, управляющая глобальной сетью ресторанов быстрого питания.

Фото: pixabay