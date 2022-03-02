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Сеть ресторанов быстрого питания Burger King планирует продолжать работу в России

2 марта 2022 22:57
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Компания планирует открывать новые рестораны в 2022 году, рассматривая Россию как один из стратегических рынков.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King планирует продолжать работу в России и открывать новые рестораны в 2022 году, рассматривая Россию как один из стратегических рынков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в среду.

Соответствующее заявление было сделано в ответ на слухи о том, что крупнейшие мировые фуд-ретейлеры покидают страну на фоне обострения мировой обстановки, отметили в компании.

"Данная информация не соответствует действительности. Burger King продолжит работу в России и откроет новые рестораны в 2022 году", - привела пресс-служба слова директора по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Ивана Шестова.

При этом представитель Burger King отметил, что хотя компания и испытывает некоторые сложности с поставкой ряда ингредиентов, все они носят временный характер и не критичны для компании.

Burger King - американская компания, управляющая глобальной сетью ресторанов быстрого питания.

 

Фото:    pixabay

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