Сеть гипермаркетов для дома и дачи "Твой дом" готова рассмотреть покупку активов IKEA

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Сеть гипермаркетов для дома и дачи "Твой дом" готова рассмотреть покупку активов компании IKEA в России - фабрик и магазинов. Об этом ТАСС сообщила руководитель отдела PR сети Амина Тагиева.

"Руководство готово рассмотреть коммерческие предложения по приобретению активов - торговых и производственных площадей, принадлежащих IKEA", - сказала Тагиева.

Она добавила, что в первую очередь компания готова поддержать локальные мебельные фабрики - "по ним ситуация ударила сильнее всего". "Если они не найдут выход на альтернативные точки сбыта, в скором времени им грозит банкротство. Чтобы этого не допустить, крупные игроки должны поддержать отечественных производителей", - подчеркнула Тагиева.

Также "Твой дом" готов брать на реализацию товары от компаний, которые были поставщиками IKEA. "Нас интересуют товары, которые на протяжении десятков лет остаются самыми покупаемыми и востребованными. Если будут предложения, то мы готовы их обсуждать", - добавила она.

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