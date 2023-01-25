Сеть Decathlon продает свой бизнес в России

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Торговая сеть Decathlon, один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров, выставила свой бизнес на продажу в России. Сеть закрыла свои магазины и прекратила поставки в Россию в 2022 году. Магазин собирается распродать все свои активы в России, об этом РБК рассказали два источника. Также ретейлер планирует отдельно продать принадлежащую ему недвижимость.

Гендиректор компании INFOLine Иван Федяков оценивает бизнес Decathlon в 13-15 млрд рублей. Сейчас же все сделки, связанные с продажей компаний недружественных стран, должны получать разрешения Минфина, чтобы предотвратить вывод капитала из страны на фоне западных санкций. Decathlon имеет в России 135 тыс. кв. м. недвижимости.

Напомним, магазины Zara вернутся в Россию весной этого года, но под другим названием – Maag. Вместе с названием сменился и владелец. Если раньше им была испанская Inditex, то сейчас это их ливанский франчайзи Daher Group. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке одежды и двух консультантов по торговой недвижимости, пишет eanews.ru.