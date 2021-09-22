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Сервис для взаимодействия с операторами достиг нового рубежа

22 сентября 2021 09:15
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Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия от Билайн Бизнес преодолел новый рубеж — на июнь 2021 года на нем было открыто больше 30 тысяч лотов.

Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия от Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») преодолел новый рубеж — на июнь 2021 года на нем было открыто больше 30 тысяч лотов. Данная платформа позволяет арендовать каналы связи между клиентом и узлом доступа провайдера связи. 

Впервые данное решение было запущено в июле 2019 года, а полный его функционал стал доступен участникам начиная с апреля 2020 года. За этот период в общей сложности было реализовано порядка 10 000 соглашений, две трети из которых составили новые включения. Остальные взаимодействия пришлись на модификацию уже существующих услуг. К настоящему времени на платформе было открыто 30 762 лота.

Запуск этой уникальной площадки увеличил прозрачность сделок на рынке связи, и Билайн Бизнес отмечает ее положительный эффект на скорости проведения работ и стоимость оказываемых услуг для конечных потребителей. Платформа доступна для всех операторов связи, включая региональных и локальных игроков, при этом не является коммерческим проектом. 

Также планируется, что в конце 2021 г. все операторы связи смогут создавать свои лоты и получат возможность интегрироваться по API.

Юрий Борисов, Руководитель департамента по развитию и аренды инфраструктуры ПАО «ВымпелКом»:

«Количество полученных ответов на размещенные лоты говорит об интересе рынка связи к нашей платформе. Удобный, понятный и простой интерфейс позволяет операторам отслеживать новые лоты и оперативно выдавать коммерческие предложения. В то же время региональные и локальные операторы связи могут наравне конкурировать с лидерами отечественного рынка, а также настроить автоматические уведомления о появлении новых запросов таким образом, чтобы оперативно получать информацию о потенциально интересных сделках в своих зонах».

Получить доступ к ресурсу можно, оставив заявку через сайт Билайн в разделе «Операторам связи».

 

Фото:   Билайн

 

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