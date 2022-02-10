Samsung презентовала самый продвинутый в линейке смартфон — Galaxy S22 Ultra

161

Следом за Galaxy S22 корейцы анонсировали самый продвинутый в линейке смартфон — Galaxy S22 Ultra, пишет iphones.ru.

У него изменился дизайн. Теперь это прямоугольное устройство с острыми краями и загнутым дисплеем. В нижней части разместили разъём для стилуса S Pen. Сзади блок камер не совмещен. У каждого объектива своё выделенное пространство. Корпус защищён с обеих сторон стеклом Gorilla Glass Victus+.

Новинка получила 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3080х1440 пикселей. Есть адаптивная частота обновления от 1 до 120 Гц, максимальная яркость — 1750 нит.

За производительность отвечает процессор Exynos 2200 с графическим ускорителем Xclipse и поддержкой технологии трассировки лучей.

Трассировка лучей — технология рендеринга трехмерной графики. Специальный алгоритм отслеживает путь луча от объекта освещения, а затем создает симуляцию того, как он взаимодействует с объектами: отражается, преломляется и так далее. Таким образом создаётся реалистичное освещение в кадре.

Ёмкость аккумулятора составила рекордные 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку 45 Вт.

Камеры в Galaxy S22 Ultra остались такими же, как в Galaxy S21 Ultra, хотя Samsung заявляет о некоторых улучшениях. По факту это модули: основной на 108 МП, ультраширокоугольный на 12 МП, два телефото на 10 МП с 3-кратным и 10-кратным оптическим приближением. Смартфон умеет снимать видео в режиме 12 бит HDR.

Есть поддержка автоматической регулировки частоты кадров и выдержки, съёмки одновременно с высокой и низкой экспозицией и объединения нескольких кадров в один.

Стоит Samsung Galaxy S22 Ultra в России от 118 990 рублей. Предзаказ открывается сегодня.

Фото: iphones.ru