Samsung может вернуться в Россию?

147

Компания Samsung может вернуться на российский рынок до конца года.

Об этом «Известиям» рассказали источник, близкий к корпорации, и два собеседника в ритейле. По словам одного из них, возобновление поставок и продаж техники южнокорейского бренда вероятно уже в октябре. Возвращаясь, Samsung придется отвоевывать свою долю рынка заново, отметили эксперты. Например, доля смартфонов бренда в продажах в августе сократились до 9%, хотя год назад она составляла 30%.

О вероятности возвращения Samsung знают и на «сером» рынке. По словам представителя одного из интернет-магазинов, в компании сейчас не заинтересованы во ввозе южнокорейской техники, из-за того что скоро могут возобновиться официальные поставки.

Как отметил еще один источник «Известий», близкий к компании, поводом для разговоров о возвращении Samsung могло стать то, что не так давно южнокорейский бренд обновил российский сайт. Теперь на нем представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

— Это можно трактовать как угодно, но это позитивный знак, — согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В Samsung «Известиям» сказали, что не комментируют информацию о возобновлении работы в России.