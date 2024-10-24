Самарское предприятие наращивает выпуск оборудования для сферы общепита с господдержкой

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Производственное предприятие «Комета» из Самары выпускает оборудование из металла для сферы общепита: стеллажи, полки и столы. В 2019 году команда предприятия начинала с изготовления держателей, диспенсеров и других изделий для оснащения кухонь, а сегодня - обеспечивает оборудованием рестораны по всей стране. Ежемесячно на предприятии обрабатывают более 5 тонн металла различной толщины. Мощности позволяют оснащать более 15 ресторанов ежемесячно.



За годы работы значительно увеличился штат – сегодня здесь трудятся 28 человек. Растут и занимаемые производственные площади: если на старте это было 150 кв.м. территории, то теперь - в 5 раз больше. Закупается новое, современное оборудование. И это не предел, уверяет руководитель компании.



«Развиваться помогает господдержка. Мы обращались в Гарантийный фонд Самарской области, взяли займ и пустили его на закупку сырья. Привлеченные денежные средства позволили ускорить темпы нашего развития, привлечь новых сотрудников и нарастить мощности», - добавляет Коротыч.



Институт развития работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» (г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211). В Гарантийном фонде поддержку оказывают как начинающим, так и опытным предпринимателям.



«Гарантийный фонд Самарской области предоставляет предпринимателям микрозаймы по льготным ставкам, не привязанным к ключевой ставке Центробанка, а также поручительства для получения банковских кредитов. Инструменты ГФСО помогают бизнесу региона быстро и с минимальной финансовой нагрузкой реализовывать свои планы и проекты», - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



По итогам первого полугодия 2024 года Гарантийный фонд помог субъектам МСП региона привлечь более 1,4 млрд рублей на развитие своих проектов. О необходимости всесторонней поддержки предпринимателей региона неоднократно говорил губернатор Вячеслав Федорищев.



Финансовая поддержка бизнеса ведется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области