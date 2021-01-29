Самарский «Стриж» из Петербурга с 15 марта проследует через Москву без остановки

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С 15 марта график движения и маршрут следования поезда «Стриж» № 713/714 Санкт-Петербург – Самара, проходящего через Москву, будет скорректирован. Поезд будет следовать без остановки для посадки и высадки пассажиров на Курском вокзале столицы, для его транзита через Москву будет задействован третий путь Московского центрального кольца (МЦК).

Также будет скорректирован график движения и изменен вокзал отправления и прибытия поезда «Стриж» № 711/712 Москва – Санкт-Петербург. Вместо Курского он будет прибывать и отправляться с Киевского вокзала Москвы.

Для запуска транзитного движения поездов дальнего следования по третьему пути МЦК ОАО «РЖД» электрифицирует соединительные линии малого кольца с Горьковским (Кусково – Лефортово) и Октябрьским (Ховрино – Лихоборы) направлениями Центрального транспортного узла. Реорганизация движения поездов связана масштабными строительными работами на соединительной линии Москва-Каланчевская – Москва-Курская. Вместо двух путей здесь будет уложено четыре главных пути, что позволит увеличить объемы движения электропоездов.

Отмена остановки «Стрижа» № 713/714 Санкт-Петербург – Самара в Москве носит временный характер – до открытия в конце мая нового вокзального комплекса Восточный (терминал Черкизово), расположенного рядом со станцией Локомотив МЦК. Вокзальный комплекс находится на завершающей стадии строительства и станет новейшим железнодорожным узлом в Москве. Он объединит пассажиропотоки поездов дальнего следования, следующих через Москву транзитом, пассажиров МЦК, метро и наземного городского транспорта.

Терминал будет отвечать современным стандартам комфорта, надежности и безопасности. Его проектная площадь превышает 3 тыс. м², зал ожидания рассчитан на одновременное пребывание 200 человек и готов обеспечить пиковый пассажиропоток в 2500 человек в час. Для удобства пассажиров терминал будет оснащен эскалаторами и лифтами, зоной для отдыха пассажиров и фудкортами, а также полностью адаптирован для маломобильных пассажиров. Поезда дальнего следования будут прибывать и отправляться с двух пассажирских платформ, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото: соцсети