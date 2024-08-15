Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль проходит с 14 по 18 августа в столице Удмуртии Ижевске. В течении трех соревновательных дней 16 команд будут соревноваться в лично-командном зачете.
Команда региона впервые принимает участие в фестивале ГТО среди лиц с нарушением слуха
Участниками соревнований стали около 100 спортсменов из разных регионов России - от Москвы до Владивостока.
Самарская область принимает чемпионат и первенство России по серфингу
В пути следования запланированы остановки на станциях Жигулевское Море и Жигулевск.
Специальный пригородный поезд перевезет туристов на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти 17 августа 
Важнейшей частью мероприятия будет обмен мнениями в формате В2В, переговоры в свободном формате между представителями предприятий–заказчиков и предприятиями-поставщиками услуг и продукции.
На ярмарке поставщиков малый бизнес и крупные промышленные предприятия Самарской области обсудят возможности сотрудничества
В помещении площадью порядка 300 кв. м предусмотрено все для комфортных условий труда и отдыха сотрудников.
Современное здание для энергетиков открыли на КбшЖД на станции Кротовка в Самарской области
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
Пуск ракеты-носителя прошел в штатном режиме. «Союз-2-1а» разработан и изготовлен в АО «РКЦ «Прогресс».
Самарский «Союз-2» стартовал с космодрома Байконур
В возрасте старше 65 лет отношения к собственным возможностям меняется.
Врач-гериатр рассказала о роли физической активности для пожилых людей
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.01
-2.65
EUR 100.31
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарский «Союз-2» стартовал с космодрома Байконур

15 августа 2024 16:56
132
Пуск ракеты-носителя прошел в штатном режиме. «Союз-2-1а» разработан и изготовлен в АО «РКЦ «Прогресс».

15 августа 2024 года в 6 часов 20 минут по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2-1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-28».

Пуск ракеты-носителя прошел в штатном режиме. «Союз-2-1а» разработан и изготовлен в АО «РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

ТГК «Прогресс МС-28» доставит на Международную космическую станцию более 2,6 тонн грузов, в том числе топливо, продукты питания и оборудование для проведения научных экспериментов, сообщает пресс-служба АО «РКЦ «Прогресс».

 

Фото скриншот видео с сайта Роскосмоса

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
15 августа 2024, 17:10
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города. Политика
149
в России проходит онлайн- марафон для семейных пар и молодоженов
15 августа 2024, 12:00
В России проходит онлайн-марафон для семейных пар и молодоженов
Итоги будут опубликованы на странице онлайн-марафона. Общество
210
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
15 августа 2024, 10:20
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
В первые учебные дни и в течение месяца возле школ будут выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. Общество
202
В центре внимания
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
15 августа 2024  17:10
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
149
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
15 августа 2024  13:43
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
195
в России проходит онлайн- марафон для семейных пар и молодоженов
15 августа 2024  12:00
В России проходит онлайн-марафон для семейных пар и молодоженов
210
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
15 августа 2024  10:20
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
202
в Самарской области ужесточена миграционная политика
14 августа 2024  12:32
В Самарской области ужесточена миграционная политика
419
Весь список