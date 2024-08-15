Самарский «Союз-2» стартовал с космодрома Байконур

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15 августа 2024 года в 6 часов 20 минут по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2-1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-28».



Пуск ракеты-носителя прошел в штатном режиме. «Союз-2-1а» разработан и изготовлен в АО «РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).



ТГК «Прогресс МС-28» доставит на Международную космическую станцию более 2,6 тонн грузов, в том числе топливо, продукты питания и оборудование для проведения научных экспериментов, сообщает пресс-служба АО «РКЦ «Прогресс».

Фото скриншот видео с сайта Роскосмоса