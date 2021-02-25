Самарский "Кузнецов" получил субсидию на ОКР по ракетному двигателю НК-33

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ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) стало победителем конкурса регионального Министерства промышленности и торговли среди промышленных организаций области.

На предприятии разработали программу повышения надежности ракетного двигателя НК-33А (двигатель первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1в»). Комплекс мероприятий включает в себя оценку технического состояния изделия с частичной переборкой узлов и агрегатов, а также возможную замену критических элементов конструкции. Проведенные в рамках опытно-конструкторских работ исследования подтвердили качество ранее изготовленных на предприятии деталей и узлов, применяющихся при изготовлении двигателя НК-33А.

В результате появилась возможность продлить гарантийный срок эксплуатации двигателей.

По правилам конкурса Министерство промышленности и торговли Самарской области предоставило «ОДК-Кузнецов» субсидию в размере 50% затрат предприятия на выполненные опытно-конструкторские работы. Общая сумма субсидии составила 6,7 млн рублей.

Субсидирование проекта ПАО «ОДК-Кузнецов» было осуществлено по итогам конкурсного отбора, проведенного в декабре 2020 года региональным Министерством промышленности и торговли среди промышленных организаций области. Выплата компенсирует 50% затрат предприятия на выполненные опытно-конструкторские работы.

«Поддержка опытно-конструкторских работ и внедрение новых технологий на предприятиях региона – важный элемент экономической стратегии развития Самарской области. Развитие инноваций невозможно без развития НИОКР, которые, в свою очередь, активно поддерживаются со стороны государства, - отмечает врио министра