«Самарские РС» обеспечили технологическое присоединение нового мусоросортировочного комплекса «Сергиевский»

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«Самарские распределительные сети» обеспечили технологическое присоединение нового мусоросортировочного комплекса в Сергиевском районе Самарской области. Строительство объекта велось в рамках национального проекта «Экология».

В соответствии с техническими условиями для присоединения объекта к электрическим сетям были построены 2 новых воздушных линии электропередачи напряжением 10 и 0,4 кВ, установлена комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА. Объект получил 400 кВт мощности.

На новый мусоросортировочный комплекс производительностью до 80 000 тонн в год будут поступать отходы с Сергиевского и близлежащих к нему районов, отделять будут все виды пластика, стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы, полиэтилен и другое вторсырье, которое может быть переработано. Строительство сортировки положительно скажется не только на экологической обстановке, но и на экономической, так как для жителей района появятся новые рабочие места. Данный комплекс стал седьмым в Самарской области.

Самарская область была признана одним из лидеров реализации национальных проектов в стране.