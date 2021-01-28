«Самарские распределительные сети» подводят итоги работы по профилактике электротравматизма

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В филиале ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» подвели итоги реализации мероприятий по профилактике электротравматизма среди детей и подростков, проведенных в 2020 году. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, энергетики проводили факультативную методологическую поддержку учебных заведений региона.

Из-за перевода учебных заведений на дистанционное обучение, традиционные уроки электробезопасности проводились только в начале 2020-го года и с сентября по ноябрь. В общей сложности слушателями стали почти 1150 ребят, в том числе из социальных учреждений для несовершеннолетних (детские дома, интернаты, приюты и т.п.) и в детских оздоровительных лагерях.

Во все учебные заведения, а также администрации муниципальных районов и входящих в них населенных пунктов, была разослана методическая информация для самостоятельного обучения детей основам электробезопасности. В 4 квартале был выпущен видеоролик, в котором просто и доступно рассказывается о рисках для жизни и здоровья человека, связанных с несоблюдением правил нахождения вблизи энергообъектов. Учебное видео демонстрировалось и в дошкольных учебных учреждениях Самарской области.

Специалисты «Самарских РС» на постоянной основе ведут профилактическую работу по предотвращению случаев электротравматизма на энергообъектах, уделяя особое внимание вопросам детской безопасности. В 2021 году работа будет продолжена. При улучшении эпидемиологической обстановки многие мероприятия вернутся в привычный офлайн-режим.