Самарские газовики выявили более 3800 нарушений потребления газа физическими лицами в 2020 году

71

Специалистами «Газпром межрегионгаз Самара» в 2020 году проведено более 168 тысяч рейдовых мероприятий по выявлению несанкционированных подключений к газораспределительной сети и вмешательства в работу приборов учётов газа.

Общий размер ущерба составляет более 24,8 млн руб.

В числе нарушителей – 3 883 физических лица. В правоохранительные органы передано 63 заявления о привлечении к ответственности абонентов, по 26 материалам – уже получены решения в пользу поставщик газа. В 96 случаях нарушителям была доначислена сумма за незаконно потреблённый газ. Общий размер доначислений составил более чем 11 млн рублей.

Фото: Pixabay.com