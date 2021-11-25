Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Я нашел ошибку
Главные новости:
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
Самарская область может принять у себя выездную неделю Rurban Creative Lab.
Самарская область может принять у себя выездную неделю Rurban Creative Lab
В стране дан старт приему заявок на проведение "Игр будущего - 2023".
В стране дан старт приему заявок на проведение "Игр будущего - 2023"
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
В Богатовском районе нетрезвая автомобилистка улетела в кювет и врезалась в дерево
В Богатовском районе нетрезвая автомобилистка улетела в кювет и врезалась в дерево
Россияне стали чаще употреблять в пищу альтернативные продукты
Россияне стали чаще употреблять в пищу альтернативные продукты
11 человек погибли при задымлении в шахте в Кузбассе
11 человек погибли при задымлении в шахте в Кузбассе
Самарцы выбирают покупки онлайн и откладывают деньги на “Черную пятницу”
Самарцы выбирают покупки онлайн и откладывают деньги на “Черную пятницу”
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.37
-0.46
EUR 83.64
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

25 ноября 2021 11:25
141
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные ПАО «ОДК-Кузнецов», самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Запуск состоялся с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 25 ноября, в 04:09 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели производства «ОДК-Кузнецов» отработали штатно. Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
25 ноября 2021  13:35
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
4
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
25 ноября 2021  13:22
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
34
Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
25 ноября 2021  09:41
«Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки»: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
206
На заседании Госсовета по культуре обсудили лучшие практики по работе учреждений в период пандемии.
24 ноября 2021  19:33
Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание комиссии Госсовета по культуре
566
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021  13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
532
Весь список