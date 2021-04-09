Самарские двигатели вывели на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-18»

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Произведенные на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в ГК «Ростех») двигатели РД-107А/РД-108А обеспечили успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем 65/66 длительной экспедиции к Международной космической станции.

Сегодня в 10:42 по московскому времени с площадки №31 космодрома Байконур произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», который вывела на орбиту ракета космического назначения (РКН) «Союз-2.1а». Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные в ПАО «ОДК-Кузнецов», отработали без замечаний.

Космическому кораблю, чей полет приурочен к 60-летию первого полета человека в космос, дано имя - «Ю.А. Гагарин». На ракету нанесены фото первого космонавта, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полёта в космос».

В составе основного экипажа миссии космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

В рамках работ по гарантийному сопровождению двигателей ракеты-носителя специалисты ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечили отладку и проведение контрольных испытаний изделий для космических программ в несколько этапов, важнейшим из которых является предпусковое обслуживание двигателей. На космодроме перед специалистами Сервисного центра предприятия стоят две ответственных задачи – оперативное устранение любой неисправности материальной части на месте и участие в тестировании систем ракеты.