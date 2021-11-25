Самарские двигатели отправили к МКС модуль «Причал»

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Причал М-УМ» с узловым модулем «Причал» российского сегмента Международной космической станции.

Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Причал М-УМ» с узловым модулем «Причал» состоялся 24 ноября в 16:06 часов по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 («Восток») космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

В рамках работ по гарантийному сопровождению двигателей ракеты-носителя специалисты «ОДК-Кузнецов» обеспечивают отладку и проведение контрольных испытаний изделий для космических программ в несколько этапов, важнейшим из которых является предпусковое обслуживание двигателей.

Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Кроме того, корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов для экипажа 66-й основной экспедиции.