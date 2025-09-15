Я нашел ошибку
С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа.
В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления
Несмотря на большую конкуренцию и активную агитацию партий, выборы прошли в спокойном режиме.
Общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах в Самарской области
На которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.
«В сердце и памяти»: в Самаре откроется выставка художественных портретов защитников Отечества
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
В Самарской области развиваются Центры здоровья
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.
Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою.
Спортсмен из Самарской области Махди Юсупов - победитель Кубка мира по рукопашному бою
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

15 сентября 2025 14:03
111
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) серийные ракетные двигатели РД-107А/108А обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту. Силовые установки отработали без замечаний.

Запуск состоялся 13 сентября с пусковой установки Государственного испытательного космодрома Плесецк. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели производства ОДК-Кузнецов отработали штатно и вывели космический аппарат на целевую орбиту в расчетное время.

Специалисты сервисного центра ОДК-Кузнецов приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также отслеживали параметры работы двигателей.

Двигателями РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз». Тяга РД-107А (первая ступень) у Земли составляет 85,6 тс, удельный импульс в вакууме – 320,2 с. Для РД-108А (вторая ступень) эти показатели составляют 80,8 тс и 320,6 с соответственно.

Все отечественные пилотируемые пуски, начиная с полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, были обеспечены силовыми установками, изготовленными на самарском предприятии ОДК. В настоящее время со стапелей предприятия сошло уже более 12 тысяч серийных ракетных двигателей, осуществлено 2008 запусков космических ракет с двигателями РД-107/РД-108.

Доля предприятия ОДК в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 80%, по пилотируемым российским пускам – 100%. Статистическая надежность двигателей – 99,9%.

