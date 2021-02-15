Самарские двигатели обеспечили пуск ракеты с грузовым кораблем на борту

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Серийные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) – ПАО «ОДК-Кузнецов», обеспечили второй старт отечественной ракеты-носителя типа «Союз» в этом году.

Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-16» состоялся 15 февраля в 7:45 часов по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 («Восток») космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

Корабль доставит на Международную космическую станцию свыше 2,5 тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

В рамках работ по гарантийному сопровождению двигателей ракеты-носителя специалисты ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечивают отладку и проведение контрольных испытаний изделий для космических программ в несколько этапов, важнейшим из которых является предпусковое обслуживание двигателей. На космодроме перед специалистами Сервисного центра предприятия стоят две ответственных задачи – оперативное устранение любой неисправности материальной части на месте и участие в тестировании систем ракеты.