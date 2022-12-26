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Самарская сетевая компания спасла спектакль в Самаре

26 декабря 2022 11:41
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Самарская сетевая компания спасла спектакль в Самаре

В субботу, 24 декабря, в Самаре в 13:43 в ходе строительства станции метрополитена «Театральная» было порвано несколько ниток силового кабеля, обеспечивающих электроснабжение гостиницы «Lotte Hotel» и здание Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. Спектакль «Москва – Черемушки», который должен был состояться вечером этого дня, оказался под угрозой срыва.

Однако на ситуацию незамедлительно отреагировали специалисты Самарских электрических сетей АО «Самарская сетевая компания», которым удалось оперативно восстановить линию, питающую театр, и спасти спектакль. В итоге с небольшой задержкой, но всё же он состоялся.

Напомним, что это уже второй подобный инцидент на кабельных линиях за 10 дней. 15 декабря по той же причине было обесточено здание Дома офицеров Самарского гарнизона, в котором шли приготовления к благотворительному спектаклю «Случайное танго». В прошлый раз ситуацию тоже спасли энергетики ССК, успев построить временную воздушную линию за 3 часа и подать напряжение в зрительный зал.

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