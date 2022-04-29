Я нашел ошибку
Главные новости:
По мнению суда, программы, прямо или косвенно связанные с Газпромбанком, необязательно угрожают латвийскому информационному пространству.
Cуд Риги принял решение о возвращении в эфир нескольких российских развлекательных телеканалов
По словам представителя Кремля, участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в этих мероприятиях также пока не предполагается.
Песков: зарубежные лидеры не приглашены на День Победы в Москву
Закрытие сделки планируется в текущем году.
Саид Гуцериев договорился о продаже российским предпринимателям акций "М.видео"
В ходе телемарафона с концертной программой выступило множество артистов.
В Самаре  военнослужащие ЦВО приняли участие в телемарафоне «Zа мир – без нацизма!» 
Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки, отметили в Банке России.
Банк России понизил ключевую ставку до 14% годовых
Участники, которые прошли отборочный тур конкурса, будут читать стихи поэтов-фронтовиков.
В СОУНБ пройдет финал поэтического микрофона «Голоса фронта»
Уникальная акция зародилась в стенах Самарской областной детской библиотеки и впервые прошла в 2010 году.
«Самарская областная детская библиотека» проведет Международную Акцию «Читаем детям о войне»
Инфляционное давление в стране в последние две недели стабилизировалось, риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились.
Набиуллина: пик инфляции в России придется на конец 2022 года
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.3
-0.58
EUR 75.31
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал российских военнослужащих в патриотическом телемарафоне «Zа мир – без нацизма!»
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
В Самаре отметят международный день танца
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Саид Гуцериев договорился о продаже российским предпринимателям акций "М.видео"

29 апреля 2022 22:32
99
Закрытие сделки планируется в текущем году.

Основной бенефициарный владелец "М.видео - Эльдорадо" Саид Гуцериев достиг договоренности о продаже российским предпринимателям акций "М.видео", передает ТАСС

"Саид Гуцериев, основной бенефициарный владелец и член совета директоров группы "М.видео - Эльдорадо", уведомил группу, что достиг договоренности о продаже российским предпринимателям принадлежащих ему прямо и косвенно акций ПАО "М.видео", - отмечается в сообщении компании.

Закрытие сделки планируется в текущем году после завершения согласования обязывающей документации, получения всех необходимых регуляторных, корпоративных и прочих одобрений, включая согласия кредиторов.

Саид Гуцериев сообщил, что планирует остаться в совете директоров группы на необходимый для новых инвесторов период времени для преемственности практик корпоративного управления. Он выразил уверенность, что новые собственники обеспечат следование принятой бизнес-стратегии, сохранение управленческой команды, операционной модели и корпоративных ценностей группы, а также соблюдение интересов клиентов, сотрудников и партнеров, добавляется в сообщении.

 

Фото:   Е. Разумный/АО "Группа САФМАР"/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
На склон площади Славы пришло более 3000 человек.
29 апреля 2022  18:55
Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал российских военнослужащих в патриотическом телемарафоне «Zа мир – без нацизма!»
310
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
29 апреля 2022  14:57
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
347
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
29 апреля 2022  14:02
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
316
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
29 апреля 2022  13:43
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
432
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
29 апреля 2022  13:04
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
255
Весь список