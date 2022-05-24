"Сады Придонья" заявил о смене дизайна упаковки в связи с проблемами доставки картона и красок

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Волгоградский производитель соков и детского питания "Сады Придонья" заявил о смене дизайна упаковки в связи с проблемами доставки картона, специальных лаков и красок, передает ТАСС.

"Уже скоро вы увидите на полках магазинов соки, детское питание и Nemoloko в новом минималистичном дизайне. Такой дизайн - временная и вынужденная мера. Из-за санкций возникли серьезные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок", - сообщается в социальных сетях компании.

Отмечается, что использование меньшего количества красок для дизайна упаковки обеспечит бесперебойные поставки продукции компании в магазины.

"Сады Придонья" - ведущее предприятие российского агропромышленного комплекса, специализируется на выращивании и переработке фруктов и овощей, производстве соков и детского питания, альтернативных молочным продуктов. Производственная мощность компании - 1,5 тыс. тонн соковой продукции в сутки.

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