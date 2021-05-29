Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2021 году запуски были организованы 25 марта, 26 апреля и в прошедшую пятницу, 28 мая.
С нового российского космодрома Восточный совершили рекордное число пусков ракет за год
Лукашенко на встрече с российским лидером в Сочи не ставил вопрос об увеличении экономической помощи.
Белоруссия получит от России $500 млн второго транша госкредита в ближайшее время
На борту парома находились 195 человек, среди которых 22 ребенка и 14 членов экипажа.
В Индонезии загорелся паром, пассажирам и экипажу пришлось прыгать в воду
Журналист планирует баллотироваться в Госдуму.
Анатолий Вассерман вступил в партию "Справедливая Россия - За правду"
В аэропорт направлены кинологи.
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва самолета рейсом Москва - Симферополь 
Основные болезни животных не локализованы в каком-то одном регионе, поэтому и подходы к преодолению возникающих вопросов должны вырабатываться коллегиально.
Подписано соглашение о создании ветеринарного совета ПФО
Утром в субботу на набережной собрались больше 400 человек. Однозначно, мероприятие удалось.
В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»
По итогам защиты все шесть представленных  проектов получили положительную оценку аттестационной комиссии.
Дмитрий Азаров поддержал идеи, направленные на позитивные изменения в регионе от участников стажировки РАНХиГС
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

С нового российского космодрома Восточный совершили рекордное число пусков ракет за год

29 мая 2021 22:51
119
В 2021 году запуски были организованы 25 марта, 26 апреля и в прошедшую пятницу, 28 мая.

С нового российского космодрома Восточный в 2021 году было совершено три пуска ракет-носителей, что является рекордом. Ранее с космодрома осуществлялось максимум по два старта в год, передают "Известия".

В 2021 году запуски были организованы 25 марта, 26 апреля и в прошедшую пятницу, 28 мая.

В этом году «Роскосмос» планирует осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb с Восточного. Контракт между Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb был заключен в 2015 году.

Новый российский космодром запустили в работу с 2016 года. За это время с него осуществлено девять пусков, в том числе один аварийный в 2017 году.

 

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Теги: рекордное число пусков ракет за год космодром Восточный

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
522
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
495
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
28 мая 2021  10:22
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Транспорт
499
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
779
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
806
Весь список