С нового российского космодрома Восточный совершили рекордное число пусков ракет за год

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С нового российского космодрома Восточный в 2021 году было совершено три пуска ракет-носителей, что является рекордом. Ранее с космодрома осуществлялось максимум по два старта в год, передают "Известия".

В 2021 году запуски были организованы 25 марта, 26 апреля и в прошедшую пятницу, 28 мая.

В этом году «Роскосмос» планирует осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb с Восточного. Контракт между Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb был заключен в 2015 году.

Новый российский космодром запустили в работу с 2016 года. За это время с него осуществлено девять пусков, в том числе один аварийный в 2017 году.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов