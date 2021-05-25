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С 24 мая инвалиды могут приобретать билеты на специализированные места в поездах онлайн

25 мая 2021 18:48
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Без дополнительной регистрации в Центре содействия мобильности и предъявления подтверждающих инвалидность документов.

С 24 мая инвалиды могут приобретать билеты на специализированные места в поездах дальнего следования на сайте ОАО «РЖД» без дополнительной регистрации в Центре содействия мобильности и предъявления подтверждающих инвалидность документов.

Билеты на специализированные места ограничены в обороте – они доступны только определенной категории пассажиров. Проверка правовых оснований будет производиться автоматически: для покупки билета на специализированное место на сайте достаточно указать данные пассажира и номер СНИЛС – необходимые для оформления билета сведения о пассажире перевозчики получат в электронном виде.

Для этого холдинг «РЖД» и Пенсионный фонд России интегрировали информационные системы РЖД и Федерального реестра инвалидов. Современные принципы цифрового взаимодействия и верификации данных об инвалидности в режиме онлайн позволили отказаться от бумажных справок для покупки электронных билетов.

Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в поездах дальнего следования предусмотрены специальные площадки (в вагонах с местами для сидения) с возможностью крепления кресла-коляски либо оборудованы специализированные купе (в спальных вагонах). Для посадки и высадки в таких вагонах имеются подъемники, увеличена площадь тамбурной зоны и проходов, оборудованы более широкие двери, в том числе и в санитарную комнату. Для незрячих пассажиров информация продублирована шрифтом Брайля. Перевозчиками – Дирекцией скоростного сообщения ОАО «РЖД» и АО «ФПК» – к тарифам на проезд на специализированных местах для инвалидов и их сопровождающих предоставляются скидки 40% и 50% соответственно.

Кроме того, в настоящее время ведется работа по интеграции информационных систем пригородных перевозчиков с информационными системами, содержащими сведения о гражданах, которым предоставляется право бесплатного проезда в пригородном сообщении, передает пресс-служба КбшЖД.

 

фото:   rustur.ru

 

Теги: билеты на специализированные места онлайн

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