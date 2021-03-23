Россияне смогут открыто торговать через Instagram

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Социальная сеть Instagram в ближайшее время запустит в России функцию Instagram Shopping. Это позволит компаниям продавать товары напрямую в своих постах и сториз. Об этом сообщили в пресс-службе компании Facebook, которая владеет "Инстаграмом", передает Лайф.

Аккаунты, получившие доступ к функции, смогут отмечать в своих публикациях товары, указывать их цену и иные характеристики. В свою очередь потенциальные покупатели смогут перейти на сайт продавца и совершить покупку.

Первыми доступ к Instagram Shopping случайным образом получит небольшое количество российских бизнес-аккаунтов, а в ближайшие месяцы функция станет доступна остальным. Администрация соцсети подготовила руководство по настройке онлайн-продаж.

Фото: pixabay