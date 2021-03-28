Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд длительности полета

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Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", находящийся на Международной космической станции (МКС), установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства, подсчитало РИА Новости.

До этого рекорд продолжительности полета принадлежал кораблю "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах провел на орбите, в том числе в составе станции "Мир", 337 суток.

В воскресенье в 04:45 мск "Прогресс МС-14", который был запущен 25 апреля 2020 года и сейчас пристыкован к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, превысил эту длительность.

По данным на сайте НАСА, расстыковка корабля от станции намечается на 27 апреля, таким образом "Прогрессу МС-14" предстоит находиться в космосе как минимум 367 суток (больше года).

Фото: NASA/РИА Новости