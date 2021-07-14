«Россети ФСК ЕЭС» приступила к усилению грозозащитного троса на ключевых электромагистралях

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к установке нового грозозащитного троса на ключевых линиях в Самарском регионе. Всего будет заменено более 31 километра грозотроса. Наибольший объем работ будет выполнен на линии 220 кВ «ЖиГЭС – Солнечная», обеспечивающей выдачу мощности Жигулёвской ГЭС – крупнейшего гидроузла в Поволжье.

Грозовые явления относятся к распространенным причинам отключения ЛЭП в Приволжском федеральном округе. Для защиты линий от прямых ударов молнии на линиях используют грозотрос. Своевременная замена выработавшего ресурс грозотроса позволяет минимизировать риск аварийных отключений воздушных линий. Новый трос характеризуется повышенной механической прочностью, устойчивостью к провисанию и коррозийной стойкостью. Срок его службы составляет не менее 40 лет.

В настоящее время работы завершены на линиях «Орловская – Томыловская» и «Кинель – Уральская». Продолжается замена грозотроса еще на двух линиях 220 кВ «ЖиГЭС – Солнечная, «Красноармейская – Головная». Эти линии, общей протяженностью более 373 километров, обеспечивают выдачу мощности Жигулёвской ГЭС, перетоки электроэнергии между крупными центрами питания Самарской области, а также межгосударственный транзит электроэнергии в Казахстан.