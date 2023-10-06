Росреестр СО: регистрация прав на ранее учтённые объекты недвижимости стала ещё доступнее

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Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости – одно из направлений комплексных, системных мероприятий по созданию полного и точного реестра в рамках создания Национальной системы пространственных данных.

При тесном взаимодействии с администрацией внутригородского округа Октябрьский и Многофункциональными центрами г. Самары, Росреестр в здании администрации Октябрьского района г. Самары, провели консультации граждан, а также прием документов с целью регистрации прав на ранее учтенные объекты.

Найдовский Павел, начальник отдела регистрации земельных участков, Шурыгина Татьяна, ведущий специалист-эксперт отдела регистрации объектов жилого назначения и Фомина Елена, начальник отдела регистрации недвижимости в упрощенном порядке Управления Росреестра по Самарской области осуществили проверку документов и первичную экспертизу, а также дали рекомендации коллегам из МФЦ, как принять документы, чтобы не было приостановления регистрации прав.

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости (объекты, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости).

Отсутствие регистрации прав существенно затрудняет владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом. Оформление же своих прав обеспечит защиту законных интересов, а также снизит потенциальные риски споров с соседями и органами власти.

Самарская область входит в пятерку лидеров ПФО. По результатам проведенных мероприятий, по состоянию на 01 октября 2023 года актуализировано более 58 тысяч объектов. На основании решений органов местного самоуправления в реестр недвижимости внесены сведения о выявленных правообладателях на 4185 ранее учтенных объектов недвижимости. Более 54 тысяч ранее учтенных объектов были сняты с кадастрового учета, кроме того более 29 тысяч ранее возникших прав было зарегистрировано по инициативе владельцев ранее учтенных объектов недвижимости на основании акта осмотра. Таким образом, отработано 68% всего планируемого объема.

«Радует, что подобные мероприятия актуальны для населения и вызывают большой отклик, в перспективе они станут систематическими. Мы стараемся максимально облегчить процедуру и сделать её простой и понятной. Формирование Национальной системы пространственных данных действительно крайне необходимо для глобального обновления комфортной инфраструктуры. Реализация программы позволит повысить качество данных реестра недвижимости в результате его актуализации и наполнения достоверными сведениями», - говорит Елена Фомина.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области