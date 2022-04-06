Роспотребнадзор обнаружил препарат против чесоточных клещей в смеси для вейпа

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Роспотребнадзор обнаружил препарат против чесоточных клещей, а также ряд других отравляющих веществ в курительной смеси с содержанием солевого никотина, передает ТАСС.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о возможном обороте никотинсодержащей продукции (ориентировочно курительная смесь, солевой никотин Crazyvapor) с содержанием отравляющих веществ. <…> В никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств, освежителей воздуха и т. д., которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что представляет угрозу причинения вреда здоровью населения", - сообщается в среду на сайте ведомства.

По информации Роспотребнадзора, указанная никотинсодержащая продукция могла находиться в обороте у поставщиков. Ранее она сопровождалась сертификатом соответствия, срок действия которого истек в марте 2019 года.

"Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы или через форму обращений на официальном сайте Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

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