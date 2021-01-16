Я нашел ошибку
Главные новости:
Плющенко согласился провести поединок на любых условиях. Он добавил, что может подготовить зал для боя.
Хореограф Тутберидзе извинился перед Плющенко после вызова на бой
В госкорпорации сообщили, что единственным исполнителем работ будет АО "Крокус", с которым в декабре заключили госконтракт.
Роскосмос приступил к созданию аэропорта на космодроме Восточный
Решение принято по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в данных странах.
Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром
Памятник Аленке открыли в Нововоронеже 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка.
ЛДПР примет участие в аукционе за памятник Аленке в Нововоронеже
Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.
Ночью 17 января в Самарской области сохранится сильный ветер
Возбуждено уголовное дело.
Самарец пытался передать сотрудникам ГИБДД 800 тысяч рублей за выдачу четырех водительских удостоверений
Дмитрий Азаров отметил, что клуб ищет спонсоров.
Губернатор Самарской области заявил, что приватизация ФК "Крылья Советов" не планируется
Шестилетний житель города Выкса ждал тетю около магазина с йоркширским терьером на руках.
Нижегородские полицейские вернули мальчику похищенного щенка
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.55
-0.25
EUR 89.25
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Из Тольятти в Жигули - пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Роскосмос приступил к созданию аэропорта на космодроме Восточный

16 января 2021 19:44
60
В госкорпорации сообщили, что единственным исполнителем работ будет АО "Крокус", с которым в декабре заключили госконтракт.

Роскосмос начал создание аэропорта на первом российском гражданском космодроме Восточный, передает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" приступила к созданию на космодроме Восточный Аэропортового комплекса", - отметили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, единственным исполнителем работ будет АО "Крокус", с которым в декабре был заключен госконтракт. "Критическая важность создания и ввода в эксплуатацию объекта обоснована необходимостью использования тяжелых самолетов транспортной авиации для доставки на космодром крупногабаритных составных частей пилотируемого транспортного корабля нового поколения, космических аппаратов различного назначения, изделий ракетно-космической техники и испытательного оборудования, которые не могут быть доставлены железнодорожным или автомобильным транспортом", - подчеркнули в Роскосмосе.

В планах госкорпорации создание аэропортового комплекса для приема всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также обеспечение всех мероприятий, связанных с поиском и спасанием экипажей, обеспечением функционирования комплекса эксплуатации районов падения отделяющихся частей ракет с задействованием всех видов авиационной составляющей. "В дальнейшем <...> целесообразно рассмотреть вопрос придания аэропорту космодрома статуса международного", - добавили в Роскосмосе.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по капитальному строительству и техническому перевооружению отрасли Татьяна Андреева-Янская сообщила журналистам, что возведение аэропорта должно завершиться в 2023 году. По ее словам, он будет предназначен как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Аэровокзал будет рассчитан на пассажиропоток 200 человек.

В конце декабря 2020 года замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев сообщил в интервью журналу "Русский космос", что строительство аэропорта на космодроме Восточный завершится в 2024 году.

 

Фото:  Роскосмос

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
15 января 2021  13:03
Цены на сотовую связь вырастут на 15%
Цены на сотовую связь вырастут на 15%
Операторам придется компенсировать затраты на выполнение новых регуляторных норм. Экономика региона
632
14 января 2021  11:27
По мнению председателя «Комитета» Юрия Сергунина, причины двух аварий, произошедших в конце 2020 года на «Томете», должны стать предметом тщательного расследования правоохранительных и надзорных ведомств.
«Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» обратился в правоохранительные и надзорные органы
По мнению председателя «Комитета» Юрия Сергунина , причины двух аварий, произошедших в конце 2020 года на «Томете», должны стать предметом тщательного...Экономика региона
815
13 января 2021  15:43
Они считают, что курс рубля к доллару США на январь 2021 года занижен на 68%.
Эксперты признали российский рубль одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
Они считают, что курс рубля к доллару США на январь 2021 года занижен на 68%. Экономика региона
1171
Весь список
Финансы и Банки
15 января 2021  16:29
В предпраздничную неделю россияне, как и прежде, отдавали предпочтение наличным деньгам, так среднедневной объём выдачи наличных увеличился на 52%.
Финансовое поведение россиян в новогодние праздники не изменилось
В предпраздничную неделю россияне, как и прежде, отдавали предпочтение наличным деньгам, так среднедневной объём выдачи наличных увеличился на 52%. Финансы и Банки
701
15 января 2021  16:07
Герман Греф провёл экспертную дискуссию с учениками 9‒11-х классов, со студентами вузов, учёными и экспертами.
Герман Греф принял участие в Гайдаровском форуме — 2021
Герман Греф провёл экспертную дискуссию с учениками 9‒11-х классов, со студентами вузов, учёными и экспертами. Финансы и Банки
657
14 января 2021  10:22
ПСБ предоставил госгарантии на 6 млрд долларов в рамках проекта Арктик СПГ 2»
ПСБ предоставил госгарантии на 6 млрд долларов в рамках проекта «Арктик СПГ 2»
Госгарантии предоставлены в качестве обеспечения по кредитам 15 лизинговых компаний, участвующих в реализации проекта. Финансы и Банки
813
Весь список
Строительство
14 января 2021  12:05
В Самаре спрос на новостройки вырос на 5%
В Самаре спрос на новостройки вырос на 5%
Как и в конце 2019 года, почти половина (46%) покупателей интересуется однокомнатными квартирами. Строительство
792
14 января 2021  10:38
В Самаре начнут строительство нового корпуса детской инфекционной больницы
В Самаре начнут строительство нового корпуса детской инфекционной больницы
Информация размещена на официальном сайте областного министерства здравоохранения 12 января. Строительство
831
13 января 2021  20:11
Cтоимость квартир в комплексе достигает 10 миллионов рублей.
В центре Самары заканчивается возведение нового элитного жилого комплекса «Гранд Империал»
Cтоимость квартир в комплексе достигает 10 миллионов рублей. Строительство
1148
Весь список
Материалы и технологии
11 января 2021  12:52
Аренда гидромолота. Краткосрочная и долгосрочная
В нашем активном мире, предъявляющем все новые требования к строительным стандартам, компания «Дана 96» предлагает наиболее совершенные средства для...Материалы и технологии
1020
11 января 2021  12:51
Отвертки индикаторные и особенности их выбора
Индикаторные отвертки напряжения очень удобны при выполнении электромонтажных работ. По принципу работы они мало чем отличаются от обычного тестера напряжения. Материалы и технологии
1082
28 декабря 2020  20:12
Виды и особенности магнитов
Дома или на работе, а может быт, находясь в собственном авто, в общественном транспорте, человека окружает множество типов магнитов, которые обеспечивают работу...Материалы и технологии
4083
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
5546
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
7643
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
8985
Весь список
Бизнес
14 января 2021  17:52
В индустриальном парке «Преображенка» расширяют возможности для представителей малого и среднего бизнеса.
В индустриальном парке «Преображенка» введен в эксплуатацию второй корпус для малого бизнеса
В индустриальном парке «Преображенка» расширяют возможности для представителей малого и среднего бизнеса. Бизнес
781
5 января 2021  15:09
Выбор оптовой B2B системы: что предусмотреть в кризис
B2B-система — это способ быстро выйти в онлайн и продавать свои товары с помощью цифровых инструментов. Что необходимо предусмотреть при создании b2b системы. ...Бизнес
2356
31 декабря 2020  06:51
Выбираем мебель для переговорной комнаты
Каждый деловой челочек понимает всю важность обустройства кабинета. Бизнес
3506
Весь список
Новости компаний
16 января 2021  19:44
В госкорпорации сообщили, что единственным исполнителем работ будет АО "Крокус", с которым в декабре заключили госконтракт.
Роскосмос приступил к созданию аэропорта на космодроме Восточный
В госкорпорации сообщили, что единственным исполнителем работ будет АО "Крокус", с которым в декабре заключили госконтракт. Новости компаний
60
16 января 2021  15:23
Сегодня компания проиграла поданную ранее апелляцию, в которой просила снизить выплату с $502,8 млн до меньшей цифры.
Apple снова проиграла патентному троллю VirnetX в суде. Заплатит $1,1 млрд
Сегодня компания проиграла поданную ранее апелляцию, в которой просила снизить выплату с $502,8 млн до меньшей цифры. Новости компаний
211
15 января 2021  14:14
Теперь начальные версии Classic, Classic с пакетом Optima и Comfort с механической коробкой передач будут идти в сочетании с двигателем 1,6 л (106 л.с.).
LADA объявляет о старте продаж трех новых комплектаций для автомобилей XRAY Cross
Теперь начальные версии Classic, Classic с пакетом Optima и Comfort с механической коробкой передач будут идти в сочетании с двигателем 1,6 л. Новости компаний
604
14 января 2021  09:55
АвтоВАЗ снова повышает цены на свои машины
АвтоВАЗ снова повышает цены на свои машины
Исключение составит только Niva. Новости компаний
895
Весь список
IT и Коммуникации
13 января 2021  13:20
Камеры IP и их преимущества
Создание качественной системы видеонаблюдения всегда приносит вам массу положительных факторов и возможностей. IT и Коммуникации
665
29 декабря 2020  23:43
Как должно быть организовано продвижение сайтов?
Раскрутка сайтов, выполненная сертифицированными профессионалами, обладает массой преимуществ. Главное обратиться к таким профессионалам. IT и Коммуникации
3660
23 декабря 2020  13:47
Обязательные этапы продвижения сайтов
Отсутствие грамотной оптимизации для поисковиков часто делает невозможным развитие проекта. Если заинтересованы в развитии, расширении, росте прибыли,...IT и Коммуникации
5104
Весь список
Транспорт
16 января 2021  12:44
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в 2020 году
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в 2020 году
Всего в 2020 году в России было продано 1,6 млн машин. Это на 9,1% меньше, чем в 2019 году. Транспорт
260
16 января 2021  10:15
В Минстрое уточнили сроки запуска станции «Алабинская» в полном объеме
Стало известно, когда в Самаре запустят станцию метро «Алабинская» в полном объеме
Сейчас поезда на станции курсируют челночным способом. А из 4 выходов в город для пассажиров работают только два. Транспорт
359
14 января 2021  14:02
Самарцы продолжают возмущаться введением платных парковок
Самарцы продолжают возмущаться введением платных парковок
Многие предлагают ориентироваться на опыт аэропортов: 10–20 минут должны быть бесплатными, а свыше 30 минут - с оплатой по часам. Транспорт
733
14 января 2021  12:58
Из Курумоча увеличат число рейсов из Самары в Екатеринбург
Из Курумоча увеличат число рейсов из Самары в Екатеринбург
Цена билетов начинается от 4794 рублей. Транспорт
682
Весь список
Предпринимательство
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
5848
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
6414
10 октября 2020  16:19
Создание франшизы – особенности
Существует множество франшиз, при этом только малая часть из них – действительно качественные. Франшиза представляет собой форму соглашения, которое...Предпринимательство
6081
Весь список
Новости региона
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
6452
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
6211
26 марта 2020  18:26
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств...Новости региона
11595
Весь список
Электронные технологии
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
6666
12 ноября 2020  22:04
ставки кс го
Cтавки на кс го в букмекерской компании GG Bet
Игровой клуб GG Bet работает на рынке с 2016 года и имеет официальную регистрацию в ЦУПИС, которая позволяет говорить о высокой надёжности заведения. Электронные технологии
7527
7 ноября 2020  09:38
Накрутить просмотры в телеграмме до 100000 единиц
Чтобы накрутить 100, 1000 или 10000 просмотров в Телеграм за 1 минуту вы можете воспользоваться сайтом раскрутки. Это делается быстро и дёшево. Электронные технологии
6190
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
6337
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
6066
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
6279
Весь список
Современный дом
7 января 2021  12:48
Дома из бруса под ключ – надежно и качественно в компании Истъба
Востребованы и популярны экологически чистые жилые сооружения, которые выполнены из природного материала и наделены уникальной природной эстетикой – дома...Современный дом
1889
28 декабря 2020  13:25
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице.
Песочницы: для веселых, полезных и активных игр на свежем воздухе и дома.
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице. Современный дом
4151
21 декабря 2020  00:22
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире.
Входные металлические двери – качественно в SE Doors
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире. Современный дом
5701
Весь список
В мире Авто
15 января 2021  22:14
Профессиональная автохимия
Бесконтактная мойка представляет собой процесс применения специальных профессиональных химических моющих средств. В мире Авто
235
31 декабря 2020  06:53
Модель CADILLAC ESCALADE
Cadillaс Escalade это воплощение уверенности, мощи, культового дизайна, комфортабельности. В мире Авто
3355
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
5083
Весь список
Видео
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Татарстан поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии
Губернии исполняется 170 лет.
Социум
3945
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
3313
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
15381
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
16032
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
22132
Весь список
Инновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Инновационные технологии
9463
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Инновационные технологии
6998
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Инновационные технологии
6349
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
26244
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
27826
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
27535
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
27263
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
27874
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 16 января выявлены 287 заболевших коронавирусом
16 января 2021  12:51 
В Самарской области за сутки на 16 января выявлены 287 заболевших кор онавирусом
В больницах остаются 2103, вылечились и выписаны 331685 человек.  Здравоохранение
448
Дмитрий Азаров принял участие в собрании членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло на площадке Гайдаровского форума.
15 января 2021  18:45 
Предложения Дмитрия Азарова поддержаны членами Ассоциации инновационных регионов России
Дмитрий Азаров принял участие в собрании членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло на площадке Гайдаровского форума. Политика региона
1832
НОЦ – это консорциум ведущих вузов и предприятий страны, которые совместно работают над созданием современных инновационных продуктов для различных сфер экономики.
15 января 2021  15:57 
Дмитрий Азаров представил передовой опыт создания НОЦ «Инженерия будущего» на Гайдаровском форуме
НОЦ – это консорциум ведущих вузов и предприятий страны, которые совместно работают над созданием современных инновационных продуктов для различных сфер... Политика региона
2048
Дмитрий Азаров поручил разобраться с выставлением платежек за счетчики на тепло в Самаре
15 января 2021  13:56 
Дмитрий Азаров поручил разобраться с выставлением платежек за счетчики на тепло в Самаре
Вопросы жителей города касались внушительных сумм за установку. ЖКХ
1384
Мария Захарова поздравила самарцев со 170-летием губернии
15 января 2021  13:38 
Мария Захарова поздравила самарцев со 170-летием губернии
Самарская область массирует устойчивое развитие и является одной из наиболее успешно развивающихся территорий России, отметила она. Социум
1363
Весь список
Акценты
Новый сервис судебных приставов – группа телефонного обслуживания
16 января 2021  11:09 
Новый сервис судебных приставов – группа телефонного обслуживания
Он введен с целью повышения качества взаимодействия сотрудников ведомства с гражданами. Социум
500
Дмитрий Азаров принял участие в собрании членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло на площадке Гайдаровского форума.
15 января 2021  18:45 
Предложения Дмитрия Азарова поддержаны членами Ассоциации инновационных регионов России
Дмитрий Азаров принял участие в собрании членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло на площадке Гайдаровского форума. Политика региона
1833
НОЦ – это консорциум ведущих вузов и предприятий страны, которые совместно работают над созданием современных инновационных продуктов для различных сфер экономики.
15 января 2021  15:57 
Дмитрий Азаров представил передовой опыт создания НОЦ «Инженерия будущего» на Гайдаровском форуме
НОЦ – это консорциум ведущих вузов и предприятий страны, которые совместно работают над созданием современных инновационных продуктов для различных сфер... Политика региона
2051
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
22478
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
23747
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
23188
Весь список
Новости Тольятти
15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
916
15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
1975
15 января 2021  10:57
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать Новости Тольятти
1265
Весь список