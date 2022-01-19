"Роскосмос" показал кадры пролета потенциально опасного астероида мимо Земли

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"Роскосмос" опубликовал кадры пролета астероида на расстоянии в два миллиона километров от Земли, сообщает РИА Новости.

"Телескоп Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия) заснял потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1)", — говорится в сообщении госкорпорации в телеграм.

Уточняется, что кадры получены в ночь на 18 января во время сближения астероида с Землей на минимальное расстояние дистанцию. В 21:51 мск он прошел примерно в двух миллионах километров от Земли, то есть в пять раз дальше, чем Луна.

Астероид 1994 PC1 диаметром около километра обнаружила в 1994 году обсерватория Сайдинг-Спринг. Он считается потенциально опасным, поскольку пересекает орбиту Земли. Один оборот вокруг Солнца совершает в течение 572 суток.

Фото: pixabay