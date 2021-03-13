"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"

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"Роскосмос" опубликовал на своем сайте фотографии нового дизайна ракет "Союз", передает РИА Новости.

"Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель "Союз-2", пуск которой запланирован на 20 марта 2021 года, будет представлена в новом, необычном для нее дизайне", — говорится в сообщении.

Бело-синий "Союз-2.1а" стартует с Байконура. Ракете предстоит вывести на орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран по программе "Главкосмос пусковые услуги". Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в дальнейшем и другие ракеты этого оператора тоже будут бело-синими.

Фото : Космический центр "Южный"/Роскосмос/РИА Новости