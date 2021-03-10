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Роскомнадзор принял решение замедлить скорость работы Twitter

10 марта 2021 18:49
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Главное о проблемах Twitter в России.

Роскомнадзор принял решение замедлить скорость работы Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением соцсетью российского законодательства, передает ТАСС.

- Инициативная группа членов Общественной палаты России и СПЧ 25 февраля представила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Twitter занял первое место в антирейтинге.

- Роскомнадзор 1 марта объявил, что Twitter с 2017 года не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией. По состоянию на 10 марта, речь идет уже о 3 168 материалов.

- Ведомство направило администрации соцсети более 28 тыс. требований об удалении материалов с запрещенной информацией.

- Позднее Роскомнадзор сообщил о поступлении в суд административных протоколов в отношении соцсетей, среди которых есть и Twitter, за призывы к подросткам участвовать в несанкционированных акциях.

- Twitter грозит штраф в размере 12 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве.

- По подсчетам члена Общественной палаты Артема Кирьянова, в общей сложности Twitter могут оштрафовать на сумму от 3,4 млрд до 13,5 млрд рублей.

- Роскомнадзор внес распространение информации Twitter в перечень угроз и предупредил, что может заблокировать соцсеть на территории России, если она продолжит игнорировать требования об удалении запрещенной информации.

- Лига безопасного интернета назвала замедление трафика Twitter самой работоспособной мерой в нынешней ситуации, но не исключили, что Роскомнадзору придется блокировать сервис.

- В пресс-службе провайдера домашнего интернета "ЭР-Телеком Холдинг" заявили, что замедление Роскомнадзором трафика Twitter - технически реализуемая инициатива, которую ведомство может осуществлять независимо от операторов связи.

- Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, член Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова поддержала принятые Роскомнадзором меры в отношении Twitter.

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение ведомства, отметил, что "никакого желания ни у кого ничего блокировать нет", однако назвал вполне обоснованными меры по принуждению сервисов к выполнению законов.

- Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин пояснил, что замедление трафика Twitter касается только фото- и видеоконтента и не относится к текстовой информации. По его словам, ограничения в отношении социальной сети будут действовать до удаления всей запрещенной информации.

- Субботин напомнил, что Роскомнадзор не раз предупреждал компанию о необходимости соблюдать российское законодательство, но Twitter проигнорировал требования ведомства. Он подчеркнул, что Роскомнадзор располагает основаниями для полной блокировки сервиса, но надеется на конструктивную позицию компании.

- Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что дальнейшие меры Роскомнадзора по Twitter будут зависеть от действий самой соцсети.

- Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что если сервис микроблогов будет и дальше игнорировать требования законодательства, государство будет принимать "еще более жесткие меры". По его словам, это может коснуться и других социальных сетей.

- Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что российские власти не будут делать исключений для международных интернет-компаний, нарушающих законодательство РФ.

- Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выразил надежду, что ограничение трафика соцсети Twitter будет способствовать удалению запрещенной информации, которая влияет на здоровье детей.

- В СПЧ заявили, что необходимо создать в России аналоги западных интернет-сервисов и создать инструменты, которые позволяют ограничить деятельность зарубежных интернет-платформ в стране.

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