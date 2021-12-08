Роскомнадзор заблокировал сайт Tor в России

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Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor в России по решению Саратовского районного суда. Об этом сообщается в официальном блоге Tor, пишет iphones.ru.

Сайт был заблокирован на следующий день после того, как команда Tor сообщила о возможной блокировке и призвала пользователей поднимать свои собственные сервера.

Россия является второй страной по количеству пользователей Tor. Ежедневно им пользуются более 300 тысяч россиян, что составляет 15% от всей аудитории Tor.

Российские провайдеры начали ограничивать доступ к Tor 1 декабря.

UPD: Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила блокировку сайта Tor. Основанием стало размещение на сайте информации, «обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

Фото: iphones.ru