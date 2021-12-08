Роскомнадзор заблокировал сайт Tor в России

Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor в России по решению Саратовского районного суда. Об этом сообщается в официальном блоге Tor, пишет iphones.ru.
Сайт был заблокирован на следующий день после того, как команда Tor сообщила о возможной блокировке и призвала пользователей поднимать свои собственные сервера.
Россия является второй страной по количеству пользователей Tor. Ежедневно им пользуются более 300 тысяч россиян, что составляет 15% от всей аудитории Tor.
Российские провайдеры начали ограничивать доступ к Tor 1 декабря.
UPD: Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила блокировку сайта Tor. Основанием стало размещение на сайте информации, «обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».
Фото: iphones.ru