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Росбанк наклеил «Этикетку» от билайн бизнес

7 февраля 2024 12:44
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Росбанк наклеил «Этикетку» от билайн бизнес

Erid LatgC2Yoa

Банк использует сервис идентификации вызовов «Этикетка», чтобы повысить контактность при звонках премиальным клиентам.

«Росбанк» стал одной из первых компаний, которая применила новую технологию билайна — сервис «Этикетка». Теперь, когда клиенту банка поступает звонок из колл-центра, на экране телефона появляется номер телефона и надпись «Росбанк» — как будто номер записан в телефонной книжке.

Дозвониться до своего клиента и сообщить важную информацию часто бывает непросто. Многие не отвечают на звонки с незнакомых номеров. Особенно если речь идет об очень занятых людях. С «Этикеткой» от билайн бизнес компании могут «забрендировать» свои исходящие вызовы с одного или нескольких номеров.

После предварительной модерации сервис позволяет отображать дополнительную информацию на экране вызываемого абонента, например, название бренда и сферу деятельности организации. Информация из «Этикетки» не заменяет собой и не изменяет информацию о номере вызывающего абонента, а передается в дополнение и может отображаться внутри и вне сети билайн (при наличии технических возможностей и соглашения у другого оператора с билайном).

«Мы стремимся создать высококачественное обслуживание для наших премиальных клиентов, поэтому обеспечение комфортного общения с банком, включая телефонные звонки, является для нас одним из приоритетов. После внедрения сервиса "Этикетка" от билайн бизнес, мы заметили улучшение в нашей контактности за первый месяц использования. Контактность наших телефонных коммуникаций повысилась на 9%, что является важным показателем для нас. Кроме того, наши сотрудники отметили, что клиенты стали отвечать на звонки с более лояльным настроем. Считаем, что это свидетельствует о том, что сервис "Этикетка" действительно помогает нам улучшить качество обслуживания и удовлетворённость наших клиентов», — комментирует Антон Ковачев, начальник управления развития платформ взаимодействия с клиентами «Росбанка».

В ближайшее время «Росбанк» планирует расширить использование сервиса «Этикетка» на такое сложное направление розничного бизнеса, как работа со взысканиями.

«Мы рады такой высокой оценке нашего сервиса «Этикетка» и благодарим команду "Росбанка" за готовность использовать новые продукты. Идентификация важных вызовов — это то, что действительно нужно и бизнесу, и абонентам. Мы видим востребованность сервиса «Этикетка» со стороны крупных игроков финансового сектора, ритейла, электронной коммерции, служб доставки и других отраслей. Надеемся, что идентификация вызовов станет новым стандартом в коммуникациях бизнеса с потребителями», — рассказал Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом».

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Картинка в тексте пресс-служба билайна

Фото ru.freepik.com

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