Росбанк наклеил «Этикетку» от билайн бизнес

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Банк использует сервис идентификации вызовов «Этикетка», чтобы повысить контактность при звонках премиальным клиентам.

«Росбанк» стал одной из первых компаний, которая применила новую технологию билайна — сервис «Этикетка». Теперь, когда клиенту банка поступает звонок из колл-центра, на экране телефона появляется номер телефона и надпись «Росбанк» — как будто номер записан в телефонной книжке.

Дозвониться до своего клиента и сообщить важную информацию часто бывает непросто. Многие не отвечают на звонки с незнакомых номеров. Особенно если речь идет об очень занятых людях. С « Этикеткой » от билайн бизнес компании могут «забрендировать» свои исходящие вызовы с одного или нескольких номеров.

После предварительной модерации сервис позволяет отображать дополнительную информацию на экране вызываемого абонента, например, название бренда и сферу деятельности организации. Информация из «Этикетки» не заменяет собой и не изменяет информацию о номере вызывающего абонента, а передается в дополнение и может отображаться внутри и вне сети билайн (при наличии технических возможностей и соглашения у другого оператора с билайном).

«Мы стремимся создать высококачественное обслуживание для наших премиальных клиентов, поэтому обеспечение комфортного общения с банком, включая телефонные звонки, является для нас одним из приоритетов. После внедрения сервиса "Этикетка" от билайн бизнес, мы заметили улучшение в нашей контактности за первый месяц использования. Контактность наших телефонных коммуникаций повысилась на 9%, что является важным показателем для нас. Кроме того, наши сотрудники отметили, что клиенты стали отвечать на звонки с более лояльным настроем. Считаем, что это свидетельствует о том, что сервис "Этикетка" действительно помогает нам улучшить качество обслуживания и удовлетворённость наших клиентов», — комментирует Антон Ковачев, начальник управления развития платформ взаимодействия с клиентами «Росбанка».

В ближайшее время «Росбанк» планирует расширить использование сервиса «Этикетка» на такое сложное направление розничного бизнеса, как работа со взысканиями.

«Мы рады такой высокой оценке нашего сервиса «Этикетка» и благодарим команду "Росбанка" за готовность использовать новые продукты. Идентификация важных вызовов — это то, что действительно нужно и бизнесу, и абонентам. Мы видим востребованность сервиса «Этикетка» со стороны крупных игроков финансового сектора, ритейла, электронной коммерции, служб доставки и других отраслей. Надеемся, что идентификация вызовов станет новым стандартом в коммуникациях бизнеса с потребителями», — рассказал Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом».

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Картинка в тексте пресс-служба билайна

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