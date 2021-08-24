Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялся Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота» памяти заслуженного строителя РФ Игоря  Найвальта.
«Новая высота» в Самаре: будущие олимпийские чемпионы встретились на борцовских коврах
Карелин отметил весомый вклад самарских общественных организаций в Народную программу и работу региональных штабов по всей стране.
Александр Карелин дал оценку работе регионального Штаба по формированию Народной программы
По его словам, использование жидкостного дыхания будет использоваться в российской пилотируемой космонавтике через 10-15 лет для дальних перелетов.
Рогозин: такса Николас, которая участвовала в экспериментах по жидкостному дыханию, прекрасно себя чувствует
По состоянию на 20 часов на территории Борского района остаются действовать три очага пожара.
Дмитрий Азаров о ситуации в Борском районе: "Ночь ключевая: очень важно не выпустить пожар с одного гектара"
"Особое внимание стоит уделить организации медпомощи в отдаленных, труднодоступных территориях".
Путин: на программу обновления российского авиапарка направят 340 миллиардов рублей
Он выпал из строительной люльки и упал на козырек подъезда.
Рабочий погиб в Москве после обрыва троса строительной люльки в ходе работ на кровле МКД
Самарская делегация признана самой активной на «iВолге-2021».
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров подвели итоги Молодежного форума ПФО «iВолга-2021»
По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.
Тело участника многочисленных телешоу Дардо Кусто нашли в хостеле на востоке Москвы
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.95
-0.12
EUR 86.81
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ пройдут мероприятия  к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"
В Самаре дан старт Слёту институций современного искусства
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Рогозин: такса Николас, которая участвовала в экспериментах по жидкостному дыханию, прекрасно себя чувствует

24 августа 2021 23:01
154
По его словам, использование жидкостного дыхания будет использоваться в российской пилотируемой космонавтике через 10-15 лет для дальних перелетов.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что такса Николас, которая участвовала в экспериментах по жидкостному дыханию, прекрасно себя чувствует, передает РИА Новости.

"Она жива-здорова такса, на мотоцикле катается", — сказал он в эфире радио "Эхо Москвы" в YouTube.

Рогозин уточнил, что Николас живет теперь у его помощника Артема Лепесина.

Кроме того, по его словам, использование жидкостного дыхания, которое тестировалось на таксе, будет использоваться в российской пилотируемой космонавтике через 10-15 лет для дальних перелетов. Если бы подобная технология существовала 21 год назад, то можно было бы спасти трагически погибший экипаж подлодки "Курск", уверен Рогозин.

Эксперимент прошел 19 декабря 2017 года, когда, будучи вице-премьером, Рогозин знакомил президента Сербии Александра Вучича с разработками Фонда перспективных исследований. Среди них — жидкость, которой можно дышать. Для демонстрации разработки таксу полностью погрузили в колбу с жидкостью. Это вызвало критику в обществе.

 

Фото:    pixabay

Теги: жидкостное дыхание такса эксперимент

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По состоянию на 20 часов на территории Борского района остаются действовать три очага пожара.
24 августа 2021  22:34
Дмитрий Азаров о ситуации в Борском районе: "Ночь ключевая: очень важно не выпустить пожар с одного гектара"
152
Еще 434 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 августа 2021  13:18
Еще 434 жителей Самарской области заболели коронавирусом
345
Минстрой Самарской области возглавил Николай Плаксин
24 августа 2021  12:50
Минстрой Самарской области возглавил Николай Плаксин
342
Ко Дворцу спорта в Самаре вернули памятник Высоцкому
24 августа 2021  12:42
Ко Дворцу спорта в Самаре вернули памятник Высоцкому
291
Военные приглашают жителей Самарской области на форум
24 августа 2021  11:53
Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"
440
Весь список