Рогозин: такса Николас, которая участвовала в экспериментах по жидкостному дыханию, прекрасно себя чувствует

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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что такса Николас, которая участвовала в экспериментах по жидкостному дыханию, прекрасно себя чувствует, передает РИА Новости.

"Она жива-здорова такса, на мотоцикле катается", — сказал он в эфире радио "Эхо Москвы" в YouTube.

Рогозин уточнил, что Николас живет теперь у его помощника Артема Лепесина.

Кроме того, по его словам, использование жидкостного дыхания, которое тестировалось на таксе, будет использоваться в российской пилотируемой космонавтике через 10-15 лет для дальних перелетов. Если бы подобная технология существовала 21 год назад, то можно было бы спасти трагически погибший экипаж подлодки "Курск", уверен Рогозин.

Эксперимент прошел 19 декабря 2017 года, когда, будучи вице-премьером, Рогозин знакомил президента Сербии Александра Вучича с разработками Фонда перспективных исследований. Среди них — жидкость, которой можно дышать. Для демонстрации разработки таксу полностью погрузили в колбу с жидкостью. Это вызвало критику в обществе.

Фото: pixabay