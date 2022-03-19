Я нашел ошибку
Главные новости:
Это затронет порядка 4 млн россиян. 
Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6% с 1 апреля
В настоящее время РКЦ «Прогресс» сосредоточен на проектировании и изготовлении двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5».
Дмитрий Азаров: «Уверен, все поставленные Родиной задачи коллектив РКЦ «Прогресс» выполнит»
Глава Роскосмоса отметил, не стоит по этому поводу "напрягаться", так как в каждом смартфоне есть доступ к системе ГЛОНАСС.
Рогозин: США могут отключить Россию от GPS
Глава госкорпорации "Роскосмос" отметил, что РКЦ "Прогресс" - это предприятие, которое не только делает ракеты-носители, но и имеет вторую "прочно стоящую на земле ногу" - спутникостроение.
Дмитрий Рогозин и Дмитрий Азаров обсудили перспективы самарского РКЦ "Прогресс"
Он объяснил, что России не нужен такой ненадежный партнер в виде Европейского космического агентства.
Рогозин: стартовый комплекс космодрома в Куру для запуска российских ракет "Союз" может быть законсервирован навсегда
Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с выставки. 
«Друг человека»: в Самаре проходит бесплатная выставка животных
В Самаре за сутки заболел 491 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Случайный собутыльник отобрал у тольяттинца золотую цепочку с крестиком
Случайный собутыльник отобрал у тольяттинца золотую цепочку с крестиком
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
-0.85
EUR 114.4
-1.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Друг человека»: в Самаре проходит бесплатная выставка животных
Финальным аккордом Дня воссоединения Крыма с Россией стал митинг-концерт «Русская весна» в Самаре
Началась трансляция самарского митинг-концерта "Русская весна"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Рогозин: США могут отключить Россию от GPS

19 марта 2022 17:36
141
Глава Роскосмоса отметил, не стоит по этому поводу "напрягаться", так как в каждом смартфоне есть доступ к системе ГЛОНАСС.

США рассматривают возможность отключения России от GPS, рассказал журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты [Америки] рассматривают возможность отключения РФ от GPS? Я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", - рассказал Рогозин.

При этом глава Роскосмоса отметил, не стоит по этому поводу "напрягаться", так как в каждом смартфоне есть доступ к системе ГЛОНАСС. Рогозин считает, что у российской системы такая же точность.

 

Фото:   соцсети

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.
18 марта 2022  21:12
Финальным аккордом Дня воссоединения Крыма с Россией стал митинг-концерт «Русская весна» в Самаре
639
Дмитрий Азаров:
18 марта 2022  13:28
Дмитрий Азаров: "В Самарской области появилась возможность второго рождения Обшаровской птицефабрики"
548
В Самарской области будут развивать молочные кухни
18 марта 2022  12:56
В Самарской области будут развивать молочные кухни
877
В Самаре 18 марта изменится автобусный маршрут №24
18 марта 2022  10:14
В Самаре 18 марта изменится автобусный маршрут №24
421
Зарплата водителей трамваев в Самарской области вырастет на 20%
18 марта 2022  09:30
Зарплата водителей трамваев в Самарской области вырастет на 20%
410
Весь список