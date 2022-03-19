Рогозин: США могут отключить Россию от GPS

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США рассматривают возможность отключения России от GPS, рассказал журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты [Америки] рассматривают возможность отключения РФ от GPS? Я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", - рассказал Рогозин.

При этом глава Роскосмоса отметил, не стоит по этому поводу "напрягаться", так как в каждом смартфоне есть доступ к системе ГЛОНАСС. Рогозин считает, что у российской системы такая же точность.

Фото: соцсети