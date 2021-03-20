Рогозин о причине переноса пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Байконура: "Скачок в напряжении"

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Перенос запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран, связан со скачком напряжения. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Скачок в напряжении. Решили не рисковать, заново проведем набор готовности", - сообщил Рогозин.

Ранее Роскосмос в Telegram-канале сообщил, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату. Позже в госкорпорации уточнили, что старт ракеты теперь запланирован на 09:07 мск 21 марта.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС