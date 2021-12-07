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Резидент «Жигулевской долины» установил в Тольятти «умную» остановку

7 декабря 2021 09:50
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Резидент «Жигулевской долины» установил в Тольятти «умную» остановку

На территории технопарка «Жигулевская долина» установлен прототип аппаратно-программного комплекса «Интеллектуальный остановочный модуль на основе принципов Smart City и комфортной городской среды». Это первая цифростанция в Самарской области.

Внешний вид остановочного павильона практически не отличается от привычного, при этом в нем собран целый спектр инновационных технологий для комфорта и безопасности: освещение, защита от неблагоприятных погодных условий. Остановка обогревается в холодное время года и охлаждается в жару.   

Технопарк "Жигулевская долина" - одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, в Самарской области активно реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Эта работа способствует созданию условий, необходимых для успешного развития технологического и инновационного предпринимательства.

Директор компании «ВОИП ИНЖИНИРИНГ» Андрей Стенькин рассказал, в чем инновационность «умной» остановки: 

- «Умная» остановка автоматически регулирует освещение. Оно включается и выключается с учетом присутствия человека на остановке и текущей освещенности на улице. Если на остановке нет людей, в темное время суток освещение переводится в режим пониженной яркости, что позволяет экономить энергию. Также остановка «понимает», когда человеку холодно или жарко. Встроенная инновационная система обогрева на основе инфракрасных панелей, установленных на каркасе и в лавочке, реагирует на присутствие человека и анализирует температуру окружающего воздуха. В зависимости от этого автоматически настраивается мощность обогрева, а в летнее время регулируется работа встроенного кондиционера».

Каркас остановки выполнен из ударопрочного антивандального покрытия, способного защитить не только от дождя и ветра, но и от механических воздействий, а скамейка изготовлена из инновационного древесно-полимерного композита и так же может подогреваться при отрицательных температурах. На цифростанции установлена видеокамера, которая обеспечивает обзор внутреннего пространства и передает изображение через локальный сервер видеонаблюдения на пульт охраны.

«Умная» остановка оборудована инновационным аппаратным узлом связи, обеспечивающим экстренную связь со Службой 112, а также интерактивной сенсорной панелью, совместимой с информационной системой «Платформа инноватики» www.ISAMARA.RU , чтобы в процессе ожидания транспорта можно было ознакомиться с интересными стартапами и мерами поддержки инноваторов в Самарской области.

Разработчики уверены, что уже в ближайшие годы подобные павильоны станут обыденностью не только в Самарском регионе, но и по всей стране.

«Уникальные разработки наших инноваторов и технологических предпринимателей пользуются популярностью не только внутри региона, но и за его пределами. Для этого мы проводим презентации разработок резидентов, организуем их участие в выставках, федеральных конкурсах, оказываем информационное сопровождение, содействуем в привлечении финансирования федеральных институтов развития для быстрого запуска и развития проекта. Мы постоянно расширяем комплекс мер, действующих в регионе для поддержки высокотехнологичных стартапов. Инновационное развитие Самарской области – наш абсолютный приоритет», -  сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

На остановке можно даже подзарядить смартфон с помощью специальной зарядной станции для мобильных устройств, которая также вмонтирована в остановочный павильон. Устройство рассчитано на одновременную подзарядку четырех гаджетов.

После успешного проведения опытной эксплуатации командой проекта разработаны новые модели, в которых учтены пользовательских отзывы. И в настоящий момент готовится отгрузка 11 остановочных павильонов в один из регионов России.

 «Умная» остановка предназначена для обеспечения комфортного, доступного и безопасного ожидания общественного транспорта в различных погодных условиях с возможностью интерактивного взаимодействия с цифровым контентом, в том числе с инновационной инфраструктурой Самарской области. Я надеюсь, подобные инициативы наших резидентов найдут массовый отклик не только в Самарском регионе, но и на территории всей страны», - отметил заместитель директора оператора инновационной деятельности, технопарка «Жигулевская долина» Игорь Смирнов.

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