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Резидент «Жигулевской долины» создает комплектующие для АВТОВАЗа

26 августа 2021 13:16
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Резидент «Жигулевской долины» создает комплектующие для АВТОВАЗа

Резидент «Жигулевской долины» ООО «АУТОКОМПОНЕНТ ИНЖИНИРИНГ-2» специализируется на производстве технических и видовых изделий из термопластов методом литья под давлением.

Основная производственная площадка находится в г. Октябрьск — сборочное производство, участок тампографии, горячего тиснения, литья с азотом. В составе парка литьевых машин также имеется две бикомпонентные машины 350 тонн.

Работа компании сосредоточена на следующих направлениях:
— инжиниринг и разработка продукта (Россия и Италия);
— изготовление прототипов и промышленных предсерийных образцов (Италия);
— проектирование и изготовление оснастки и комплексных систем производства (Россия и Италия);
— литьё автокомпонентов из пластмасс (Россия и Италия);
— передача ноу-хау и лицензий (Россия);
— технико-коммерческое представительство ведущих европейских компаний (Россия).

ООО «АУТОКОМПОНЕНТ ИНЖИНИРИНГ-2» производит наружные и внутренние ручки, ложементы багажника, сопла вентиляции, детали интерьера и экстерьера автомобиля, заслонки, крышки, корпуса двигателя, вентиляторы, детали отопителя и кондиционера. в ближайшее время планируется запуск собственного окрасочного производства.

Теги: «Жигулевская долина» Автоваз технопарк

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