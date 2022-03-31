Резидент «Жигулевской долины» производит уникальные станки по резке металла для российского рынка

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Сегодня импортозамещение – ключевая тема для бизнеса в России. Резиденты «Жигулевской долины» успешно переориентируют свои производства на отечественный рынок, создавая новые технологии в области станкостроения.

Инжиниринговый центр «Прикладная механика» разработал лазерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) для резки металла. Компания является первопроходцем в этой области на уровне страны. Лазерный станок «ЛС-30 Спутник» производится в Тольятти и представляет собой модульную платформу с индивидуальным решением конструктивных особенностей.

Создание лазерного станка – закономерный шаг развития «Прикладной механики». За плечами центра успешный опыт разработки, производства и тиражирования машин плазменной резки торговой марки «Плазмакрой». Станки проектируют и собирают на собственном производстве в Тольятти. Реализовано более 550 единиц продукции клиентам в России и странах СНГ.

Компания с 2020 года является резидентом технопарка «Жигулевская долина», в 2021 году получила статус участника инновационного центра «Сколково».

Как отмечал Губернатор Дмитрий Азаров на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона 14 марта, в нынешних условиях нужно приложить максимум усилий для того, чтобы предприятия и трудовые коллективы продолжили работать.

Для этого на федеральном и региональном уровнях сегодня утверждаются антикризисные меры поддержки: финансовые, налоговые, отраслевые, а также помогающие снизить административную нагрузку на бизнес.

«Местные предприятия, способные обеспечить региональный и даже российский рынок качественной, конкурентоспособной продукцией, сегодня выходят на первый план. Это особенно касается высокотехнологического бизнеса, готового предлагать собственные разработки для нужд промышленности. Наша ключевая задача сегодня – помочь предприятиям перестроить свою работу с учетом новых запросов и потребностей рынка, а также комплексно поддержать их для дальнейшей стабильной работы и сохранения занятости», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В настоящее время Инжиниринговый центр «Прикладная механика» серийно выпускает три линейки плазменных станков с ЧПУ, готовится к массовому выпуску лазерных станков. Кроме этого, интенсивно осваивает производство различного дополнительного оборудования для станков.

За эти годы ряд решений компании запатентован и отмечен премией в конкурсе «Золотой меркурий–2021».

- Наша команда реализует сразу несколько проектов по импортозамещению. Это успешное производство плазменных, а теперь и лазерных станков для резки металла с ЧПУ. Но кроме этого мы разрабатываем собственный программно-аппаратный комплекс G-Nom. Эта разработка позволит использовать отечественное программное обеспечение в области станкостроения и исключить зависимость от внешнего рынка. Как резиденты «Сколково» и «Жигулевской долины» мы сформировали свой GR-отдел, который готов помочь и другим производствам в получении грантов и помощи от государства, – прокомментировал директор ООО «Прикладная механика» Антон Борзаев.

Резидентами технопарка «Жигулевская долина» сегодня являются около 270 инновационных компании, которые реализуют 285 проектов, влияющих на трансформацию экономики региона.

«Сейчас происходит активное формирование нового технологического ландшафта. Вызовы времени активируют запрос от государства и крупного бизнеса на отечественные разработки, технологическое предпринимательство, адаптивное и творческое мышление созидателей, готовых к внедрению своих инновационных решений на внутренний рынок. Все это открывает качественно новые перспективы для экосистемы технопарка «Жигулевская долина», которая обладает наработанной инфраструктурой и сообществом талантливых инноваторов», – отметил директор оператора инновационной деятельности региона, управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.