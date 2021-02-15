Резидент технопарка "Жигулевская долина" создал уникальную жидкую кровлю

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Материал уже используют при строительстве и ремонте зданий, многоквартирных домов Тольятти.

ООО "ВайтБэйс" с проектом "Разработка и запуск серийного производства жидкого, однокомпонентного полимерного кровельного материала для ускорения кровельных работ" в декабре 2020 года стало резидентом "Жигулевской долины". Компания разработала собственную инновационную продукцию нового поколения для профессионального использования - жидкую кровлю, сообщает Сова.инфо.



Сегодня, 12 февраля, корреспондент sova.info побывала в технопарке и встретилась с его руководителем и представителями нового резидента.

Генеральный директор компании Андрей Новоселов рассказал, что его организация занимается производством жидких полимерных материалов. В настоящее время линейка насчитывает 16 наименований, среди которых есть резиновая краска, жидкая теплоизоляция, мастика. В этом перечне жидкая кровля, по словам Новоселова, является флагманом.

- В нынешних реалиях возникла острейшая необходимость в обеспечении возможности осуществлять ремонт кровель в сжатые сроки для решения острых проблем клиентов, - говорил глава компании. - Разработанная нашими инженерами-технологами формула и технология нанесения материала позволяет кратчайшим путем решать проблемы протечек крыш. Сроки выполнения работ сокращаются в 3-5 раз. То есть трехмесячный срок сокращается до трех недель. За счет скорости работ образуется не только существенная экономия времени, но и удешевление самого капремонта.

Было сказано, что инновацией продукта является не только быстрое его нанесение. Эта жидкая кровля может применяться даже при температурах до -20 градусов. То есть это уход от сезонности в проведении работ. Кроме того, материал чрезвычайно прочный, стойкий к износу. По словам экспертов, срок использования такой крыши - порядка 25 лет.

Андрей Новоселов сообщил, что кроме вышеназванной инновации еще одним флагманом продукции компании является особо прочная резиновая краска. Она позволяет в кратчайшие сроки решить проблемы, связанные с ремонтом фасадов и с внутренней отделкой, обладая также износостойкостью и защитой от воздействия ультрафиолета.

Он рассказал, что в течение пяти лет компания проводила испытания данных материалов и сейчас вышла на этап серийного производства для апробирования их на реальных объектах.

- Став резидентом, мы хотели бы по полной программе использовать имеющиеся в технопарке меры поддержки, такие как лаборатория, маркетинговая помощь, субсидирование, гранты. В наших планах развить свое производство и дать ему толчок на более масштабный уровень. Мы хотим расширить партнерскую сеть на внутрироссийском рынке, а также использовать возможности "Жигулевской долины" для выхода на международные рынки.

Директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко подчеркнул, что его центр инновационного развития является оператором Самарского региона, реализуя Стратегию лидерства, заданную губернатором Дмитрием Азаровым.

- Мы занимаемся поддержкой в развитии стартапов по нескольким трекам. Сегодня в технопарке размещено более 250 резидентов. Это несколько тысяч молодых людей, которые каждый день занимаются инновациями. Стартап вышеназванной компании по производству жидких кровель к нам зашел в конце прошлого года. В настоящее время разрабатываются меры содействия в коммерциализации этого уникального продукта с выводом его на широкий рынок.

О необходимости поддержки начинающих предпринимателей, представителей малого бизнеса неоднократно говорил глава региона Дмитрий Азаров:

- Усилия Правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь.

Фото: скрин видео ТК "Губерния"