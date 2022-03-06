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Ретейлер Ozon продолжает обслуживать покупателей, включая обработку платежей картами Visa, Mastercard, передает ТАСС.

"Транзакции на платформе происходят без каких-либо сбоев. Мы продолжаем обрабатывать платежи клиентов и регулярно выплачивать вознаграждение нашим продавцам и партнерам. Клиенты по-прежнему могут оплачивать заказы картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками", - говорится в сообщении компании.

Также на площадке принимаются карты "Мир" и другие платежные инструменты, добавили в компании.

Логистическая инфраструктура Ozon продолжает работать без перебоев, доставляя более миллиона посылок с товарами широкого ассортимента ежедневно.

Спрос на товары некоторых категорий повышен, но у площадки есть запасы на центральных и региональных складах, отмечается в сообщении. "Ozon также мониторит цены на площадке и пресекает необоснованные повышения цен на социально значимые товары. Мы продолжаем переговоры с крупными производителями и дистрибуторами о дополнительных поставках", - подчеркнули в компании.

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