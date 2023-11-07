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Разместить рекламу в соцсетях можно через платформу билайн.ПРОдвижение

7 ноября 2023 09:56
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Разместить рекламу в соцсетях можно через платформу билайн.ПРОдвижение

Erid: LatgBmRHk

билайн adtech запустил размещение рекламы в самых популярных социальных сетях через платформу билайн.ПРОдвижение

билайн adtech – подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес – обеспечил для бизнеса возможность размещения постов и репостов в социальных сетях через платформу билайн.ПРОдвижение. Публикация постов возможна в Telegram,  ВКонтакте и Одноклассниках. В сервис интегрирована регистрация в ОРД. Минимальный бюджет кампании – от 10 тыс. рублей с НДС. Для тарификации услуг применяется модель оплаты за показы. 

Реклама возможна в нескольких форматах:

  • в Telegram в виде поста в тематических каналах

  • во ВКонтакте и Одноклассниках в виде поста в ленте в тематических группах

  • во ВКонтакте и Одноклассниках в виде репоста из открытых групп

Примеры размещения:

 

 

 

 

 

«Тематика групп и каналов объединяет пользователей со схожими увлечениями. По интересам аудитории бизнес может найти целевых для себя клиентов и прокоммуницировать с ними, выбрав подходящее для этого сообщение. Таким образом, реклама с большей степенью вероятности становится релевантной и полезной для пользователей. Реклама в соцсетях легко дополняется другими инструментами билайн.ПРОдвижения, например таргетированными СМС или размещением в цифровой наружной рекламе, что делает рекламную кампанию эффективной даже при небольшом бюджете», – комментирует Виктория Ткачук, руководитель по развитию мобильной рекламы билайн adtech.

Типовой кейс:

  • Клиент: центр онлайн-образования

  • Задача: привлечь аудиторию из ИТ-групп и каналов на вебинар «Как пройти собеседование на позицию продакт-менеджера»

  • Решение: размещение поста в каналах ИТ- и образовательной тематик в Telegram-каналах и группах ВКонтакте

  • Результат:

  • 200+ регистраций на вебинар, что выше изначальных целевых показателей

  • на 2,2% рост трафика на сайт по сравнению с периодом до проведения кампании

  • Бюджет: 20 тыс. рублей с НДС

«Популярность соцсетей дает доступ к большой аудитории, и соответственно, к широкому охвату целевых пользователей. Важно, что пост видят не только абоненты билайн, но и пользователи других операторов связи, являющиеся посетителями и подписчиками данной группы или канала. Доступный стартовый бюджет обеспечивает для бизнеса низкий порог входа в рекламный канал», – комментирует Виктория Ткачук.

Для запуска рекламной кампании необходимо пройти регистрацию в сервисе, завести заявку на платформе билайн.ПРОдвижение. Старт кампании происходит в течение нескольких дней после проверки креативов и оплаты. По итогам проведения рекламной кампании предоставляется отчет с показателями по количеству показов поста, переходов, CTR – отношению переходов к показам – и коэффициенту вовлеченности.

Тематики площадок для постов в соцсетях: Авто и мото, Арт и Искусство, Вакансии, Вакансии в ИТ, Дизайн и интерьер, Для детей, Доска объявлений, Игры, Интересные факты, Киберспорт, Кино и ТВ, Книги и журналы, Красота и здоровье, Кулинария, Лайфхаки, Маркетинг, Мода и лайфстайл, Музыка, Новости, Образование, Питомцы, Психология, Путешествия, Региональные, Семья и дети, Скидки и акции, СНГ, Строительство, Студенческие, Технологии и ИТ, Фан-страницы, Финансы, Фитнес, Хобби, Цитаты и мысли, Юмор и развлечения.

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Фото:  freepik.com

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