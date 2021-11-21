Ракету с российским модулем "Причал" для МКС установили на старт на Байконуре

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Ракету "Союз-2.1б", которой 24 ноября предстоит вывести на орбиту грузовик "Прогресс" с последним модулем для российского сегмента МКС "Причал", вывезли и установили на стартовый стол на Байконуре, передает РИА Новости.

"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" и новым российским модулем "Причал" установлена на стартовом столе площадки № 31", — говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос" в Telegram.

Позднее в "Роскосмосе" уточнили, что колонны обслуживания сведены и коммуникации носителя состыкованы с наземным оборудованием стартового комплекса. Специалисты уже приступили к работам по графику первого стартового дня. На 21 ноября намечены автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Запуск запланирован на 24 ноября. Корабль пристыкуется к модулю "Наука" 26 ноября. "Причал" должен стать последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.

Кроме того, корабль-модуль доставит на борт МКС около 700 килограммов различных грузов.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"